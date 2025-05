Die Pinakothek der Moderne in der Barer Straße ist am Sonntagmittag geräumt worden. Die vielen Besucher, die sich zu diesem Zeitpunkt im Museum befanden, wurden aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Als Grund wurden technische Probleme genannt. Menschen seien nicht in Gefahr, nur könne die Sicherheit der Exponate nicht gewährleistet werden, war aus Leitungskreisen zu erfahren.