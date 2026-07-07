Endlich hat München wieder seinen Pin-Party-Moment! Dieses Gefühl „hier muss man dabei sein“, wenn man zur Kunstszene gehört. Und zwar nicht bei der alljährlichen Spendengala mit Auktion der Freunde der Pinakothek der Moderne, bei der dieses Gefühl in den vergangenen Jahren auf der Strecke geblieben ist. Sehr zum Leidwesen vieler Kunstfreunde, für die die Pin-Party jahrelang einer der Höhepunkt im Museumsjahr ist.