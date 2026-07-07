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Picnic en Blanc in der Pinakothek der ModerneEin Fest in Weiß

Lesezeit: 2 Min.

Guten Abend! Das Picnic en Blanc in der Münchner Pinakothek der Moderne wurde zum rauschenden Fest der Weißgekleideten.
Guten Abend! Das Picnic en Blanc in der Münchner Pinakothek der Moderne wurde zum rauschenden Fest der Weißgekleideten. Alexander Scharf

Das Ambiente stimmt, die Kleidung auch. Wie München eine der stimmungsvollsten Partys des Jahres feiert.

Von Evelyn Vogel

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Endlich hat München wieder seinen Pin-Party-Moment! Dieses Gefühl „hier muss man dabei sein“, wenn man zur Kunstszene gehört. Und zwar nicht bei der alljährlichen Spendengala mit Auktion der Freunde der Pinakothek der Moderne, bei der dieses Gefühl in den vergangenen Jahren auf der Strecke geblieben ist. Sehr zum Leidwesen vieler Kunstfreunde, für die die Pin-Party jahrelang einer der Höhepunkt im Museumsjahr ist.

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