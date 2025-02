Neben der Pinakothek der Moderne in München soll die interaktive begehbare Installation „Flux“ entstehen. Ein „Wohlfühlort ohne Konsumzwang“, der die nächsten fünf Jahre zu Spiel, Spaß und Teilhabe einlädt.

Von Evelyn Vogel

„Flux“ soll der neue temporäre Bau bei der Pinakothek der Moderne in München heißen. Der quietschbunte Entwurf der britischen Künstlerin Morag Myerscough zauberte allen Anwesen derart flugs ein Lächeln ins Gesicht, dass man anschließend gar nicht anders konnte, als grinsend wie ein Honigkuchenpferd durch München zu radeln – selbst wenn die Sonne nicht so frühlingshaft mild geschienen hätte. München darf sich jedenfalls auf eine Villa Kunterbunt freuen, die für alle etwas zu bieten haben wird. Ein Ort zum Verweilen, der dem Motto folgen soll: „Let your imagination run wild!“