Die Ausgangslage ist fordernd, die Anspannung vor der Auktion am Anschlag. Dorothee Wahl, die Vorsitzende der „Pin.-Freunde“, des Fördervereins der Pinakothek der Moderne, begrüßt die langsam eintrudelnden 350 Gäste unter der festlich eingedeckten Rotunde. Sammlerinnen wie Ingvild Goetz, Galeristen, Journalistinnen, Künstler, die meisten gehen zielstrebig durch in die Ausstellungsräume zur Kunst, die an diesem Abend unter den Hammer kommen wird. 25 Objekte in der Live-Auktion. Doch werden sie sich auch verkaufen?

Weltweit hat der Handel mit zeitgenössischer Kunst schon deutlich höhere Margen gesehen, in den vergangenen Tagen sind die Aktienkurse gefallen und sogar so selbstbewusste Unternehmen wie BMW, einer der drei Hauptsponsoren (neben der Allianz und der Vermögensberatung DJE), kämpfen mit der Wirtschaftslage. Bei wem, der hier und heute geladen ist – zum Großteil dem Verein schon seit Jahrzehnten treue Unternehmer aus Bayern – würde man sich da über einen „Igel in der Tasche“ vulgo eine gewisse Kaufzurückhaltung wundern?

Gleichzeitig sind die Museumsleute bedürftig wie lange nicht. Und das nicht nur in ökonomischer Hinsicht, etwa weil sie so gut wie keine Ankaufsetats, kaum Geld für neue Ausstellungen und nie genug für die Kunstvermittlung haben; sie können auch aus der psychologischen Warte Unterstützung besonders gut gebrauchen. Die angekündigte Reform der staatlichen Bayerischen Museen hat ihnen alte Gewissheiten geraubt. Gerade in der Pinakothek der Moderne mit ihrer komplizierten Konstruktion – als Haus, das bislang vier Museen unter seinem Dach vereint und künftig eines (das Theatermuseum) und eine Sammlung (jene von Otto-Erbin Ingvild Goetz) dazubekommen, anderes dafür abgeben soll.

Wer die Nachrichten aus Nürnberg und anderen Städten verfolgt hat, weiß, vor welchem Kahlschlag die Kulturszene auf kommunaler Ebene vielerorts im Moment steht. Dass die Leute sich vor dem Start der Auktionsgala erzählen, Bayerns Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Markus Blume, würde heuer ausnahmsweise fernbleiben, wirkt plötzlich wie eine düstere Vorahnung. Das Leitmotiv der diesjährigen „Pin.-Benefizauktion“ scheint vor diesem Hintergrund so treffend wie selten: „Searching for Paradise“. Die Sehnsucht nach dem Paradies, sie ist wahrlich groß.

Als Markus Blume – in Jeans und Turnschuhen – von einer privaten Verpflichtung überraschend doch herbeieilt, entschuldigt er sich für sein „Räuberzivil“. Dorothee Wahl habe aber so sehr an ihn „hingebenzt“, dass er trotzdem gekommen ist, und jetzt von Umstehenden schon als „der muss ein Künstler sein“ kategorisiert worden sei. Die Botschaft, die er mitgebracht hat, lohnt unterdessen die Verwechslung. Blume erneuert „das klare Bekenntnis des Freistaats, nicht an Kunst und Kultur zu sparen“, auch für die nächste Zeit.

Das teuerste Bild der Auktion 2026: „Parrots“ von Dana Schutz. Die Monotypie und Gouache auf Papier ist 127 mal 101 Zentimeter groß und entstand als Unikat im Jahr 2025. Eingeliefert hat es Dana Schutz persönlich in Zusammenwirken mit der Galerie David Zwirner, Contemporary Fine Arts, Berlin. Foto: Stephen Arnold, Copyright: Courtesy the artist, Two Palms and David Zwirner

Insgesamt stehen 50 Werke zur Versteigerung. Die meisten davon haben bereits international renommierter Künstler und ihre Galeristen eingeliefert. Die Hälfte davon werden in einer sogenannten Silent Auction angeboten. Die andere bringt Robert Ketterer, der Geschäftsführer des Münchner Auktionshauses Ketterer Kunst, in den nächsten anderthalb Stunden dann tatsächlich unter die Leute.

Den höchsten Zuschlag erzielt nicht etwa das zuvor am höchsten taxierte Werk – eine Skulptur des Bildhauers Tony Cragg – sondern eine Monotypie von Dana Schutz mit dem Titel „Parrots“. 230 000 Euro, fast eine Viertelmillion bringt die farbenreiche, expressive Monotypie ein. Das Bild kennen viele, die hier im Saal sitzen, schon aus einer Solo-Ausstellung mit Dana Schutz' Werken, die bis Anfang Oktober in der Graphischen Sammlung der Pinakothek der Moderne zu sehen gewesen ist. Spätestens das Bietergefecht, das sich um ihre Arbeit entfacht, wirkt wie entfesselnd auf die Kunstfreunde im Saal. Der Schätzpreis von 153 000 Euro wird um fast 80 000 Euro übertroffen. Die Summe wird restlos der Förderung der Museen zur Verfügung stehen. Denn die US-amerikanische Künstlerin stellt sie, anders als manche andere Einlieferer, zu 100 Prozent zur Verfügung.

Auch wenn sich wie beim großen Schutz-Battle internationale Telefonbieter einschalten – Mitarbeiterinnen von Ketterer betreuen sie von Hochtischen aus: Die überwältigende Mehrheit der Objekte geht an den Kreis derer im Saal. Insgesamt 1,8 Millionen Euro geben sie aus. Bei Weitem nicht alles, was hier unterm Hammer ist, wird irgendwann als Geldanlage funktionieren. Weitere 366 000 Euro erzielt die Silent Auction.

Der Gesamterlös von 2,1 Millionen Euro setzt ein Zeichen: Die Münchner kennen die Krise. Aber ihre Museen wollen sie sich davon trotzdem nicht verderben lassen.