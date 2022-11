Katharina von Perfall über Geschlechtergerechtigkeit in der Kunst, welche Rolle ein Massagegerät in der Benefiz-Auktion spielt und welches ihr Lieblingswerk dort ist.

Interview von Evelyn Vogel

Zum 20. Mal findet am Samstag, 19. November, die Benefizauktion von Pin, den Freunden der Pinakothek der Moderne statt. Mitbieten kann man als Gast vor Ort in der Rotunde des Museums sowie im Livestream. Alle Kunstwerke sind bis dahin in einer Ausstellung in der Pinakothek bei freiem Eintritt zu sehen. Wie es mit der Geschlechtergerechtigkeit steht, welche Rolle ein Massagegerät in der Auktion spielt und was ihr Lieblingswerk ist, erzählt die stellvertretende Vorsitzende von Pin, Katharina von Perfall.