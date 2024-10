Glosse von Christian Mayer

Für die Harlachinger ist der Perlacher Forst so etwas wie die Verlängerung des Vorgartens. Ein tadelloser, allerdings ziemlich lebhafter Stadtwald, vor allem an milden Herbsttagen, wenn sich die Oberbiberger Straße in eine Schneise für Jogger und Rennradfahrer verwandelt. Aber es gibt auch ein paar zauberhafte Orte, an denen man beinahe das Gefühl hat, in Grimms Märchen geraten zu sein.