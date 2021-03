Das autonome Fahren in München kommt in Schwung: Die Stadt errichtet ein Testfeld für automatisiertes und vernetztes Fahren. Mobilitätsreferent Georg Dunkel habe das Pilotprojekt Tempus gestartet, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Das Kürzel steht für "Testfeld München - Pilotversuch Urbaner automatisierter Straßenverkehr" und soll sowohl die Verkehrssicherheit erhöhen, als auch den Verkehrsfluss verbessern. Das Projekt wird vom Bundesverkehrsministerium 30 Monate lang mit rund 17 Millionen Euro gefördert. Unter der Federführung des Mobilitätsreferats arbeiten rund ein Dutzend Projektpartner aus Verwaltung, Forschung, Wirtschaft und Industrie bei Tempus mit.

Im Verlauf des Projekts wird im Münchner Norden zwischen Olympiapark, den Autobahnen A 9 und A 99 sowie Unterschleißheim die Verkehrsinfrastruktur mit intelligenter Straßenverkehrstechnik und kommunizierenden Lichtsignalanlagen modernisiert. An einer Musterkreuzung soll beispielsweise ein "virtueller Abbiegeassistent" erprobt werden. Fahrten sollen durch Echtzeit-Verkehrsinformationen optimiert werden und eine Ampelprognose-Funktion soll im Fahrzeug den Umschaltzeitpunkt an der nächsten Kreuzung anzeigen. So können nach Angaben des Mobilitätsreferats Erfahrungen gesammelt werden, wie die technischen Rahmenbedingungen für selbstfahrende Fahrzeuge gestaltet sein müssen und wie andere Verkehrsteilnehmer, also auch Fußgänger und Radler, auf die neue Technologie reagieren.

Darüber hinaus untersucht Tempus Einsatzmöglichkeiten des automatisierten und vernetzten Fahrens im öffentlichen Nahverkehr. So sollen "virtuell gekoppelte Fahrzeuge im Bereich der Personenbeförderung" untersucht werden. Das bedeutet, dass zum Beispiel zwei Busse durch automatisierte Steuerung ganz nah hintereinander fahren können und so der Effekt eines Busses mit Anhänger entsteht.

Während des Pilotprojekts will die Stadt auch die Bürger befragen, um herauszufinden, welche Erwartungen an diese neue Technologie bestehen. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) haben große Erwartungen an das Projekt, was die Verkehrsplanung der Zukunft und die Verbesserung der Verkehrssicherheit betrifft. Mobilitätsreferent Dunkel erklärt, das automatisierte und vernetzte Fahren könne einen bedeutenden Beitrag zur Verkehrswende leisten.