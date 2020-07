An Bord eines Flugzeugs ist es am Mittwochabend beim Landeanflug auf München zum Eklat gekommen: Zwei Schwestern saßen vor einer 55-jährigen, schwerbehinderten Frau und fühlten sich dadurch belästigt, so die Polizei. Kurz vor der Landung begannen sie, die Frau und ihre Begleiterin zu beleidigen und bewarfen sie mit Besteck und einem Handy. Daraufhin brach der Pilot den Landeanflug aus Sicherheitsgründen ab, das Flugzeug startete durch und drehte zwei Schleifen über dem Flughafen. Währenddessen gelang es dem Bordpersonal, die Frauen zu überwältigen. Nach der Landung wurden die Urlauberinnen von der Polizei festgenommen. Dabei leisteten sie erheblichen Widerstand und kratzten einen Polizisten. Allem Anschein nach, so die Flughafenpolizei, standen sie unter dem Einfluss von Alkohol und anderen Rauschmitteln.