Von Karina Jais

Ein Ast aus einem Wald hinter Kloster Schäftlarn dient Michael Kaminski als Pilgerstab. Einst so lang wie er selbst, reicht er ihm jetzt nur noch bis zum Kinn: Die 20 000 Kilometer auf Pilgerwegen haben ihn abgenutzt. Kürzlich brach der Stab entzwei. „Seit ich ihn mit Klebeband repariert habe, gefällt er mir noch besser“, sagt Kaminski, Pilger-Referent am Spirituellen Zentrum St. Martin in München und Pilgerbeauftragter der evangelischen Landeskirche in Bayern. „Er zeigt, Pilgern hinterlässt Spuren.“