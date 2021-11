Von Oliver Hochkeppel, München

Seit 1995, also seit Thomas Pigor ("singt") und Benedikt Eichhorn ("muss begleiten") zusammenfanden, sind sie das Maß der Dinge im deutschen Musikkabarett. Zahllose zeitlose Zauberstückchen entsprangen seither ihrer Zusammenarbeit, ob sie nun "Maulende Rentner" besangen, den Schlachtruf "Nieder mit IT" anstimmten, bei "Heidegger" zungenbrecherisch philosophierten oder sich mit dem "Gastgeber"-Song mehr um deutsche Gastlichkeit verdient machten als alle Fernsehköche zusammen. Salon-Hip-Hop nennen die beiden ihre Kunstform selbst, man könnte es auch Musikkabarett 3.0 nennen, in Liedform gegossene Aufklärung oder Chanson-Kunst für das 21. Jahrhundert. So bunt wie die musikalische Stilpalette und die Ausdrucksformen ist die Themenwahl, die von der Tagespolitik über Alltagsidiotien bis zu den ewigen Fragen reicht. Alle einschlägigen Ehrungen haben die beiden mit ihren schlicht als "Volumen" durchnummerierten Programmen abgeräumt, und nicht nur Fans attestieren ihnen, dass nicht ein wirklich schlechter Song darunter ist - so wie auf den 100 "Chansons des Monats", die Pigor zwischen 2010 und 2018 für den SWR produzierte.

Obwohl die Untertitelung "Volumen" doppeldeutig ist, es also nicht selten auch zu lautstarkem Wutgesang kommt, ist Pigor und Eichhorns Treiben doch eine intime Kunstform. Der direkte Draht zum Publikum, wie ihn die beiden üblicherweise in ihrer Berliner Heimatbühne, der Bar jeder Vernunft, oder hier im Lustspielhaus herstellen können, ist wichtig. Deshalb haben die beiden die Corona-bedingten Open-Air-Kabarett-Sommer mehr oder weniger ausgelassen und waren nun schon ewig nicht mehr in München zu sehen. Obwohl der fränkische Wahl-Berliner Thomas Pigor inzwischen mehr denn je in München zu tun hat, hat doch das Staatstheater am Gärtnerplatz seine alte Leidenschaft für Musical und Operette neu entfacht und für sich nutzbar gemacht: 2019 hatte Pigors Revueoperette "Drei Männer im Schnee" nach Erich Kästners Roman hier Weltpremiere, ein Jahr später seine deutsche Fassung von Eric Idles und John Du Prez' Komischem Oratorium "Das Leben des Brian" nach dem gleichnamigen Film, und heuer soll es ein neuer Text für Donizettis "Rita oder Die Frau mit den zwei Männern" sein.

Zuvor aber gibt es endlich ("Wir sind wieder da, nach einem Jahr" wird es zum Einstieg heißen) das neue "Volumen X", das nachgeholte Jubiläum mit lauter neuen Songs. Willkommen in der Zeitgeisterbahn heißen einen Pigor & Eichhorn da unter anderem mit einer Anti-Corona-Hymne aufs Kabarett, mit der scharfsinnigen (und gesteppten) Situationsanalyse "It's politics stupid", einer wunderschönen Konstantin-Wecker-Parodie ("Rente gehn") oder einer höchst komplexen "Verteidigung der Political Correctness". Unbedingt sehens- und hörenswert.

Pigor & Eichhorn, Di., 9. Nov., 20 Uhr, Lustspielhaus, Occamstr. 8, Tel. 34 49 74, Do., 11. Nov., 20.30 Uhr, Altes Kino Ebersberg, Eberhardstr. 3