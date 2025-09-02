Pierre Jarawan erzählt in seinem aktuellen Buch „Frau im Mond“ eine kanadisch-libanesische Familiengeschichte, die bis in den Weltraum führt. Ein Treffen mit dem Autor in der Münchner Volkssternwarte.

Von Jutta Czeguhn

Ein Universum, voll von Leberfleck-Galaxien. Maroun ist auf dem Weg zum Observatorium in Montréal, als er seiner zukünftigen Ehefrau begegnet. Die beiden stoßen zusammen, er fällt in den Schnee. Später, beim Blick durch das Teleskop ins All wird der junge Mann an nichts anderes mehr denken können als an die Milchstraße in Anoushs Gesicht.