Von Jutta Czeguhn

Es gibt da diese Szene in Pier Paolo Pasolinis Filmreportage "Gastmahl der Liebe" (Originaltitel "Comizi d' Amore", 1964). Er befragt zwei Damen am mondänen Lido in Venedig zum Thema Sex und Liebe. Eine ist völlig davon überzeugt, dass Fabrikarbeiterinnen in Mailand ihr Liebesleben tabulos genießen könnten. Pasolini, der Mann mit dem Mikro, belehrt sie: "Wir reden von Milan, Fallaci, und nicht vom Lumpenproletariat in Kalabrien!" Oriana Fallaci, die Starjournalistin, muss ihm nun recht geben: "Ok, das ist dort ein anderer Planet." Für seine Umfrage zum Sexleben der Italiener ist Pasolini quer durchs Land gefahren, interviewte sizilianische Straßenkinder, Bauern, Soldaten ebenso wie alternde Huren oder die Fußballer des FC Bologna auf ihrem Trainingsplatz.

Dieses Zeitdokument, radikal wie die meisten Arbeiten Pasolinis, der im vergangenen März 100 Jahre alt geworden, ist jetzt als installatives Filmsceening (Michael Bischoff) zu sehen im Rahmen einer Reihe, die das Theater "Das Vinzenz" dem homosexuellen Schriftsteller, Filmemacher, Journalisten und Zeitkritiker widmet (21. Juli, ab 19 Uhr, im Kunstraum Klohäuschen, Thalkirchner Straße 81). In der PPP-Reihe wird am 31. Juli, 20 Uhr, ein weiterer Film gezeigt, diesmal im Zirka, Zentrum für interdisziplinäre Raum- und Kulturarbeit, Dachauer Str. 110c: Um die Spielarten der Liebe geht es auch in "Teorema" (1968). Terence Stamp verführt die Bewohner einer Villa und verändert ihr Leben. Der Eintritt zu den Filmen ist frei.

Zum PPP-Festival gehört auch eine Installation des Künstlers und Choreografen Micha Purucker, die im Zirka bei freiem Eintritt immer eine Stunde vor Beginn von Performance-Vorstellungen zu sehen ist. Von dort aus nämlich unternehmen Elina Fernández, Rainer Haustein und Robert Spitz (Regie: Eos Schopohl) eine poetische Reise durch Pasolinis Gedankenwelt und durch München: Eine Busfahrt, gelesen werden Gedichten und Prosa Pasolinis, führt zu den Rändern der Gesellschaft, zu verschwundenen, wegrationalisierten Orten, in die Welt der Baustellen, Werbeslogans und Verführung zum Konsumismus, von der Peripherie zum Zentrum der Stadt und zurück.

PPP - Reihe zum 100. Geburtstag von Pier Paolo Pasolini, Installation, Filme und Performance, Klohäuschen, Thalkirchner Str. 81, und Zirka, Dachauer Str. 110c, öffentliche Generalprobe für die Performance am 21. 7., 19 Uhr, Uraufführung 22. 7., 19 Uhr, weitere Termine 23. und 24.7., jeweils 19 Uhr, www.dasvinzenz.de