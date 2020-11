Von Rita Argauer

Wolkenverhangener Himmel, düster und grau, so empfängt einen Sandrine Revels Graphic Novel über Glenn Gould. Am Ende erfährt man, dass Gould eine Leidenschaft für verhangene Himmel hatte. Und all das passt zu Goulds Interpretationen, zum Bild dieses Menschen und zu diesem Buch, das in teils surrealen Bildern vom Leben des so soziophobischen wie genialen Pianisten berichtet.

Mehrere Ebenen müssen hier zeichnerisch abgebildet werden. Nicht nur Musik, was per se schon mal schwierig ist. Bei Glenn Gould aber, der kurz nachdem seine Karriere als Pianist so richtig losgehen sollte, beschloss, nicht mehr live vor Publikum aufzutreten, wird das mit der Darstellung seiner Kunst noch einmal abstrakter - denn die existiert nur als Aufnahme auf Tonbändern. Immer wieder aber lässt einen Revel in das Innenleben Goulds eintauchen. In seine Ängste und Ticks, für die sie visuelle Entsprechungen findet. Dazwischen zeichnet sie minutiös Goulds Gesten in vielen kleinen Bildern nach den Videoaufnahmen, die von Gould existieren. Dabei entstehen Stimmungen um das Leben dieses Menschen herum. Es passt, dass im Nachspann eine Playlist angegeben ist, welche Aufnahmen Goulds Revel beim Zeichnen gehört habe. Denn am Ende hat man zwar eine Ahnung der Biografie Goulds. Viel stärker aber funktionieren die Bilder als eine Art Videoclip zu den so erratischen wie einzigartigen Aufnahmen dieses ungewöhnlichen Künstlers.