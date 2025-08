Obwohl im Import Export auch herkömmliche Musikgenres wie der Punkrock stattfinden, den hier zum Beispiel am 10. Oktober die bayerische Punklegende A + P präsentiert, wird dieses Kulturzentrum im Kreativquartier an der Schwere-Reiter-Straße 2 vor allem für eine Musik gefeiert, die nicht die westlichen Popstrukturen nach bewährten anglo-amerikanischen Rock-Vorbildern bedient.

Stattdessen nährt sich das Musikprogramm auch aus außereuropäischen Klangwelten, die eben nicht wie die zentraleuropäische Musik in Halbtonschritten sortiert ist. Mikrotonale Kompositionen, wie sie auch in der arabischen Musik gängig sind, bieten dabei Musikliebhabern nicht nur spannende neue Möglichkeiten, die Welt erklingen zu lassen. Sie bieten vor allem die Möglichkeit, die Münchner Stadtgesellschaft endlich auch mit all ihren Zuwanderern abzubilden, die musikalisch eben nicht zentraleuropäisch sozialisiert wurden. Genau das aber erhebt das Import Export zu einem sogar bundesweit außerordentlichen Ort der kulturellen Zusammenkunft, der darum auch von einem erfrischend diversen Publikum besucht wird.

Zum dritten Mal startet diesen Samstag dort das dreiwöchige Sommerfestival, das als sogenanntes Phre-Festival explizit kein Worldmusic-Festival sein will. Dabei werden viele der hier auftretenden Künstler andernorts sehr wohl unter jenem Begriff Weltmusik subsummiert. Umso glücklicher zeigen sich die Künstler laut der Veranstalter im Import Export, wenn sie dort eben nicht mit jenem kolonialistischen Blick auf vermeintlich fremde Kulturen beäugt werden. Im Import Export sind sie stattdessen gleichwertige Bestandteile einer sich stets verändernden globalen Kultur, die ob solcher steten Veränderung natürlich auch verunsichern kann. Schließlich möchten viele Menschen sich vor allem in Krisenzeiten an bewährte Fixpunkte festhalten dürfen, oder sich wenigstens daran orientieren.

Andere erkennen indes in genau solchen herausfordernden Veränderungen aber auch Möglichkeiten, die aus jenen Krisen hinausführen können. Vielleicht ist das Import Export in dieser politisch angespannten Zeit darum der geeignete Ort, wo die palästinensische Komponistin, Sängerin und Oud-Virtuosin Kamilya Jubran im Rahmen des Phre-Festivals am 16. August dem in Tel Aviv aufgewachsenen Multiinstrumentalisten Eyal El Wahab begegnen darf, der hier am selben Tag mit seiner Band El Khat auf dem Open-Air-Gelände des Import Exports spielt.

Aber auch sonst ist das nach der „Musik der Sonne“ des Jazzmusikers Sun Ra benannte Phre-Festival hochkarätig besetzt. Gleich zum Festivalauftakt spürt das katalanische Gesangsduo Tarta Relena diesen Samstag mit seinen elektronischen Samples und synthetischen Instrumentalklängen neue Möglichkeiten einer Folkmusik auf, die mit kontrastreichen Klangfarben neue Kompositionen mit einer alten, oft nur mündlich überlieferten Musik vereint. Die Einladung dieser Künstlerinnen war dem vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München geförderten Kulturzentrum nur dank seiner guten Vernetzung mit anderen bayerischen Veranstalterinnen möglich. So teilt es sich zum Beispiel die Reisekosten der Spanierinnen mit dem Augsburger „Water & Sound“-Festival, wo Tarta Relena darum schon am Freitag auftreten.

Inspirationen holen sich die Booker des Import Export auch auf anderen Festivals wie dem Utrechter „Le Guess Who“-Festival, wo sie vergangenen Winter schon die erste Band für das diesjährige Sommerfest engagierten, nämlich die international besetzte Jazzformation Sonic Interventions. Im Juni erst wurde diese Formation mit dem deutschen Jazzpreis 2025 in der Kategorie Newcomer des Jahres ausgezeichnet. Am 23. August wird das 13-köpfige in Berlin beheimatete Ensemble samt Tänzern zum Finale des diesjährigen Phre-Festivals aufspielen. Bis dahin darf man sich hier auf zahlreiche Begegnungen von lokalen und internationalen Musikern freuen.

Phre-Festival 2025, 2. bis 23. August, Import Export, Schwere-Reiter-Str. 2h, alle Infos zum Programm unter import-export.cc