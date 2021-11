Der Belgier (mit englischen Wurzeln) Philippe Catherine ist der Feingeist und Stilist (mit eigenen Techniken) unter den Jazz-Gitarristen. Er begann blutjung Ende der Fünfzigerjahre in den Fußstapfen seines Landsmanns Django Reinhardt, um von den frühen Siebzigerjahren an vor allem mit Pork Pie (mit Charlie Mariano und Jasper van't Hof) fundamentaler Bestandteil der modernen europäischen Jazzgeschichte zu werden. Seit jeher liebt er Gitarrenduette, berühmt wurde das mit Larry Coryell, und seit einiger Zeit - genauer gesagt, seit sie sich 2010 bei der Jazzwoche Burghausen kennenlernten - hat er mit Paulo Morello den idealen Partner dafür gefunden. Zusammen mit dem Bassisten Sven Faller hat man auch bereits ein Album eingespielt: Auf "Manoir de mes Rêves" geht es zurück ins Paris der Fünfziger- und Sechzigerjahre, zu Georges Brassens, Henri Salvador oder Eddy Louis. Aus musikalischer Sicht eine verzauberte Zeit, in die die drei jetzt in der Unterfahrt wieder eintauchen.

Philippe Catherine Trio, Do., 18. Nov., 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Tel. 448 27 94