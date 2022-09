Von Oliver Hochkeppel, München

Auch für Musiker wird immer wichtiger, was Manager und Personalentwickler gerne "breit aufgestellt" nennen. Der Münchner Gitarrist Philipp Schiepek muss sich in dieser Beziehung nichts nachsagen lassen. Schon was die Grundlagen angeht. Die Einflüsse reichen vom Rock und Pop, den sein Vater auf dem E-Bass gespielt hat, über Volksmusik, die der kleine Philipp auf dem vom Großvater gekauften Akkordeon spielte, bis zu Klassik und Jazz, was dem auf Gitarre umgesattelten Teenager ein charismatischer Lehrer nahebrachte. Studiert hat Schiepek dann in München und Würzburg beides: Klassische und Jazz-Gitarre, eigentlich zwei völlig verschiedene Instrumente, von der Spieltechnik über das Timing bis zum Zusammenspiel. "Wenige machen beides konzertant", bestätigt Schiepek, "am Anfang war es auch für mich schwer, zwischen den Welten zu wechseln. Aber schon seit langem empfinde ich das als gegenseitige Bereicherung."

Vielleicht auch deshalb hat der 28-Jährige einen unverwechselbaren, unglaublich reinen und feinen Ton gefunden. Und gehört deshalb schon seit einigen Jahren zu den Gefragtesten der hiesigen Szene. Die Besten aus dem Umfeld der Münchner Musikhochschule, von den Trompetern Vincent Eberle und Matthias Lindermayr über den Saxofonisten Moritz Stahl bis zu den Sängerinnen Hannah Weiss, Alma Naidu und Fiona Grond, rekrutierten ihn für ihre Bands und Alben. Aber auch die Etablierten wurden schnell auf das Ausnahmetalent aufmerksam: Unter anderem mit Richie Beirach, Manfred Schoof, Klaus Doldinger, Pablo Held oder John Scofield hat Schiepek inzwischen gespielt. Der Pianist Walter Lang nahm kurz vor seinem überraschenden, frühen Tod das grandiose Duo-Projekt "Cathedral" mit ihm auf. Und Mulo Francel von Quadro Nuevo holt ihn seit 2020 auf die wechselnd besetzte vierte Position in Deutschlands erfolgreichster Weltmusik-Band. So wurde Schiepek Teil der preisgekrönten Shakespeare-Interpretation von Birgit Minichmayr und ist auf den Quadro Nuevo-Alben "Mare" und dem demnächst erscheinenden Weihnachtswerk "December" vertreten.

Uraufführung von "Blaue Bäume" im Schwere Reiter

Die eigenen Projekte haben unter der immensen Nachfrage ein wenig gelitten. Immerhin reichte es 2019 zum Debütalbum "Golem Dance", bei dem sogar der kanadische Star-Saxofonist Seamus Blake mitmachte, und zum eigenen Quartett mit Jason Seizer am Tenorsaxofon, Matthias Pichler am Kontrabass und Fabian Arends am Schlagzeug, das mit dem gefeierten Programm "Meadows and Mirrors" unterwegs war. Der letzte Auftritt unter eigenem Namen war freilich schon vor zwei Jahren. Zeit also, das zu ändern: Schiepek hat ein Duo-Programm für zwei Gitarren unter dem Titel "Blaue Bäume" geschrieben. Schon beim Komponieren hatte er als Partner den Berliner Gitarren-Granden Ronny Graupe im Sinn. Der 43-Jährige, 2021 mit dem Deutschen Jazzpreis Dekorierte gehört mit Trios wie Hyperactive Kid (mit Christian Lillinger und Philipp Gropper) oder Symmethree (mit Henning Sieverts und Nils Wogram) sowie seiner eigenen Band Spoom seit langem zur europäischen Speerspitze des avantgardistischen Jazz. Dementsprechend konzentriert sich Schiepek bei "Blaue Bäume" auch auf "bewegte Klangfarben", wie er es nennt, lotet die Farbwerte im Zusammenspiel zweier Gitarren aus. Weshalb die Uraufführung am Mittwoch, 21. September, um 20 Uhr auch bestens ins Schwere Reiter passt, Münchens Heimstatt für Neue Musik. Wieder eine neue, diesmal besonders experimentelle Seite, die Schiepek von sich zeigt. Als Zuhörer sollte man also ebenfalls breit aufgestellt sein.