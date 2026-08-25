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Schauspieler Philip FroissantEin Mann für größere Aufgaben

Lesezeit: 4 Min.

Die Zukunft nimmt der Schauspieler Philip Froissant, hier im Café Morso in der Maxvorstadt, auch als Umweltaktivist in den Blick.
Die Zukunft nimmt der Schauspieler Philip Froissant, hier im Café Morso in der Maxvorstadt, auch als Umweltaktivist in den Blick. Johannes Simon

Als Schauspieler ist Philip Froissant gefragt, er spielt in Kinofilmen und Netflix-Serien mit. Doch der junge Münchner will mehr: Als Aktivist kämpft er gegen Klimawandel und Umweltzerstörung.

Von Josef Grübl

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Den Ammersee und die Nordsee verbindet kaum etwas, höchstens die letzte Silbe. Philip Froissant nennt sie trotzdem in einem Atemzug, beide sind wichtig für ihn. Bei der Fischerei Gastl in Dießen am Ammersee hat er das gelernt, was er auf einer Nordseeinsel unbedingt können wollte: das Fischen mit dem Netz. Der junge Münchner ist Schauspieler und verkörpert in seinem neuen Film einen Fischer, da musste er vorher eben üben. Der gebürtige Bad Tölzer ist oft zwischen Bayern und Norddeutschland unterwegs: Zum ersten Mal vor der Kamera stand er 2020 auf Amrum, sein aktueller Kinofilm „Der Heimatlose“ entstand auf Sylt und Norderney. Auch Borkum steht auf seiner Filmliste, allerdings in einem völlig anderen Kontext. Dazu später mehr.

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