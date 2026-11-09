Klack macht das Schnappschloss des Gitarrenkoffers. Der Deckel geht auf. Da liegt sie. Es ist zehn Uhr vormittags. Wir sind verabredet mit Philip Bradatsch im Laden des Scorpions-Gitarristen Matthias Jabs an der Pariser Straße in München. Bei MJ Guitars gehen langsam die Lichter an. In einer Stunde wird geöffnet. Jeder neu aufleuchtende Deckenstrahler wird reflektiert von anderen glänzenden Instrumente. Gibson, Fender, Gretsch – hier stehen die Namen, ohne die die Rockmusik nicht das geworden wäre, was sie ist. Hier findet man Vintage-Raritäten, die lange schon aus dem Gedächtnis verschwunden sind. Auf den ersten Blick wirkt Bradatschs Gitarre dagegen unscheinbar. Und klein.