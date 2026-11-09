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Ein Musiker und sein InstrumentPhilip Bradatsch hat sein neues Album mit einer magischen Gitarre eingespielt

Lesezeit: 5 Min.

Sie wirkt fast unscheinbar in der Gesellschaft dieser vielen schönen Instrumente. Aber die kleine Gitarre von Philip Bradatsch ist etwas ganz Besonderes.
Sie wirkt fast unscheinbar in der Gesellschaft dieser vielen schönen Instrumente. Aber die kleine Gitarre von Philip Bradatsch ist etwas ganz Besonderes.
Foto: Robert Haas

Diese Gitarre ist 90 Jahre alt und bringt den Hauch der Musikgeschichte mit sich. Ohne sie würde nicht nur das neue Album des Münchner Musikers Philip Bradatsch anders klingen.

Von Christian Jooß-Bernau

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Klack macht das Schnappschloss des Gitarrenkoffers. Der Deckel geht auf. Da liegt sie. Es ist zehn Uhr vormittags. Wir sind verabredet mit Philip Bradatsch im Laden des Scorpions-Gitarristen Matthias Jabs an der Pariser Straße in München. Bei MJ Guitars gehen langsam die Lichter an. In einer Stunde wird geöffnet. Jeder neu aufleuchtende Deckenstrahler wird reflektiert von anderen glänzenden Instrumente. Gibson, Fender, Gretsch – hier stehen die Namen, ohne die die Rockmusik nicht das geworden wäre, was sie ist. Hier findet man Vintage-Raritäten, die lange schon aus dem Gedächtnis verschwunden sind. Auf den ersten Blick wirkt Bradatschs Gitarre dagegen unscheinbar. Und klein.

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