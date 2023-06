Beim Konzert im Künstlerhaus am Lenbachplatz dabei: Geigerin Victoria Margasyuk.

Ein Kammerkonzert von Philharmoniker-Musikern im Künstlerhaus am Lenbachplatz widmet sich zwar insbesondere russischen Komponisten - aber eben nicht nur.

Von Michael Stallknecht

Als Valery Gergiev noch Chefdirigent der Münchner Philharmoniker war, gehörten gerade Programme mit russischer Musik zu den gesuchtesten. In dieser Zeit entstand auch die Idee, eines der Kammerkonzerte im Künstlerhaus am Lenbachplatz "À la russe" zu spielen, also ausschließlich russischen Komponisten zu widmen.