Von Andreas Pernpeintner, München

Der Walzer Nr. 2 aus Schostakowitschs Suite für Varieté-Orchester gehört zu den bekanntesten Musikstücken überhaupt. Und doch muss man sich beim Hören ins Gedächtnis rufen, dass diese freundliche, eingängige Musik von einem zu großem, schweren Ton berufenen Symphoniker stammt. Beides hatte er im Repertoire. Die Philharmoniker spielen die Suite unter der Leitung von Wayne Marshall in der Isarphilharmonie hinreißend. Geschwind, aber mit weiten Melodiebögen, im "Lyrischen Walzer" mit großer Geste, dann wieder neckisch und voller Betriebsamkeit. Das Schöne: Dem Orchester macht dieses Pendeln zwischen Symphonieorchester und Tanzkapelle sichtlich Freude. Das war eingangs auch bei Leonard Bernsteins rhythmisch perfekt koordiniert musizierten "Three Dance Episodes from 'On the Town'" der Fall.

Dass die zweite Programmhälfte gleichsam vom Ballsaal ins Konzerthaus wechselt, tut dem Gesamtbild gut. Die nun merklich gewandelte Klanglichkeit zeigt sich in Darius Milhauds "Scaramouche" op. 165c für Altsaxofon und Orchester - ganz besonders im langsamen Mittelsatz, Modéré. Die Solistin Jess Gillam spielt ihn exquisit. Alles an ihrem Ton ist purer Klang, ideale Gewichtung und Phrasierung, Klarheit. Das ist wunderschön und bietet einen guten Kontrast zur vorherigen Tanzseligkeit.

Eduard Künnekes fünfsätzige "Tänzerische Suite für Jazzband und großes Orchester" op. 26 vermittelt dann zwischen beiden Klangwelten. Der zupackende Gestus kehrt zurück - jedoch mit symphonischem Anspruch: mit einander ablösenden Klangbildern, scherzohaften Passagen, kräftigen Ausbrüchen und einer geradezu spätromantischen Instrumentationskunst, die aber auch modernere Perkussion und feinsinnige Effekte wie ein stereoartiges Pendeln des Pulses zwischen rechts postierter Harfe und links postiertem Flügel einschließt. Das Episodenhafte dieses Werks wirkt mitunter filmmusikalisch, ergibt aber auch ein genussvoll interpretiertes Konzertstück.