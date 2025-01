Kritik von Paul Schäufele

Im Jahr, in dem die USA sich zum zweiten Mal in die Abgründe politischer Grotesken stürzen, fragen sich die Münchner Philharmoniker: Was hat es mit dem Land auf sich? Erfreulicherweise steht am Anfang der „America“-Serie ein Werk des Allergrößten: Duke Ellingtons „Les trois rois noirs“ eröffnet die bis in den Juli dauernde Reihe mit einem musikalischen melting pot, der Jazz-Register mit Orchester-Effekten verschmilzt. Drei attraktive Stücke, charaktervoll und flirrend vor einer Art von Ausdruck, mit dem die Philharmoniker selten in Kontakt kommen.