Von Michael Zirnstein

Am Ende flossen noch mal Tränen in der Philharmonie. Das lag weniger an der Schweden-Pop-Band Abba 99, die zum Jahresausklang die Stimmung hoch hielt. Sondern über viele der fast 2000 Besucher, die sich quasi zur letzten Messe eingefunden hatten, stülpte sich ein Verlustgefühl. Oh weh, jetzt ist’s tatsächlich aus und vorbei mit diesem Saal. „Thank you for the music“ und Pfüadi.