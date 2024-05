Phil Vetter war immer begnadeter Musiker, und in jungen Jahren hat er alles daran gesetzt, berühmt zu werden. Jetzt, Jahrzehnte später, ist er erfolgreich - als Fotograf. Über die Frage: Wie man findet, was einen glücklich macht.

Von Michael Bremmer

Es ist eine nachdenkliche Pose. Die linke Hand stützt das Kinn, die rechte Hand hält eine Vase, in der getrocknete Blume stecken. Phil Vetter trägt eine braune Kappe, die Ärmel des Pullovers sind bis zum Ellbogen hochgekrempelt. Auf den Armen sind Tattoos zu sehen. Er schaut in die Kamera, starr, wehmütig. Die linke Gesichtshälfte liegt im Dunkeln bis auf einen kleinen Fleck unter dem Auge, das Licht fängt sich in der anderen Gesichtshälfte. Ein Porträt wie ein Ölgemälde eines alten Meisters. Aber es ist eine Fotografie. Ein Selbstporträt von Phil Vetter. In jungen Jahren hatte er alles daran gesetzt, Rockstar zu werden. Jetzt, Jahrzehnte später, ist er erfolgreich - als Fotograf. Wie geht er damit um?