"Ich stehe in Konkurrenz zu meinen Bildern"

Sting oder Keith Richards sind seine Kunden. Der 43-Jährige, der an spinaler Muskelatrophie leidet und mit einer Lebenserwartung von drei Jahren zur Welt kam, kann drei Finger bewegen und erschafft am Computer begehrte Kunst. An diesem Donnerstag wird Phil Herold 44.