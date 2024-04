Von Philipp Crone

Die Feier findet zu Hause statt, aber was bedeutet das schon? Nichts im Leben des Jubilars ist das, was die allermeisten Menschen wohl normal nennen würden, also auch keine Feier daheim. Phil Herold wohnt in einem Loft, fährt auf einem Rollstuhl Parcours an seinen ausgestellten Kunstwerken vorbei und ist in der amerikanischen Musikszene vielleicht einer der bekanntesten Münchner. Und das, obwohl er nur drei Finger bewegen kann. Oder gerade deshalb?