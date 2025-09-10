Es könnte durchaus sein, dass der Tag, an dem Phil Herold starb, zunächst der schönste seines Lebens war. Wobei der 45-jährige Künstler, der seit seiner Kindheit durch eine schwere Erkrankung körperlich extrem beeinträchtigt war, durchaus viele ganz besondere Tage erlebt hat. Und zudem deutlich mehr, als alle zunächst geglaubt hatten.

Herold war vor einigen Wochen bereits in die USA geflogen und am vergangenen Freitag beim Heimspiel der Philadelphia Eagles gegen die Dallas Cowboys. Der Künstler, der nur seinen linken Daumen und zwei Finger der rechten Hand bewegen konnte durch eine Spinale Muskelatrophie (SMA) Typ II, liebte American Football und vor allem die Eagles. Und nun war er dabei, als der amtierende Meister aufs Feld lief. Es gibt ein Video, wie die Spieler an seinem Rollstuhl vorbeilaufen. Gerhard Herold, der Vater, sagte später am Telefon: „Er hat zwei Jahre auf diesen Tag hingefiebert.“ Im Laufe des Spiels ging es Herold schlechter, er wurde ins Hotel gebracht und sei dann dort „ganz friedlich eingeschlafen“.

Als Phil Herold ein Kind war, bekamen seine Eltern die Diagnose SMA, seine Lebenserwartung lag bei drei Jahren. Er lernte laufen, musste dann aber bald in einem Rollstuhl sitzen. Später begann er, mit Computerprogrammen Kunst zu erschaffen. Das Markenzeichen seiner Pop-Art wurde eine stilisierte Elefanten-Figur, der Philifant.

Im Laufe seines Lebens traf Herold immer wieder auf große Stars, ob die Musiker der Rolling Stones, ob Leonardo DiCaprio, Sting oder Football-Quarterback Tom Brady, die allesamt beeindruckt waren von dieser zierlichen Person. Herold war trotz seiner Beeinträchtigung beim Sprechen mit einer Atemmaske humorvoll und schlagfertig, und jeder, der ihn einmal getroffen hat, berichtet von einem ähnlichen Eindruck: ein Mann, der einfach weiterlebt, der trotz seiner Einschränkungen so lebensfroh zu sein scheint – das beeindruckt, das motiviert, das macht nachdenklich, das bewunderten alle, ob sie nun Johnny Depp hießen oder Michaela May.

Der Philifant. (Foto: Robert Haas)

„Ich erschaffe Welten“, sagte Phil Herold über seine Kunst. (Foto: Robert Haas)

Abenteuerliche Bilder oder Skulpturen entstanden auf seinem Computer und Herold wurde zu einem bekannten Namen, durch seine Kunst, aber immer auch durch seine einzigartige und bis zum vergangenen Freitag unglaubliche Lebensgeschichte.

Auf seiner Geburtstagsparty im vergangenen Jahr in seinem Münchner Loft sagte er: „Ich bin ein Träumer, ich erschaffe Welten.“ Und das konnte dieser zur Unbeweglichkeit verdammte Mann. So gut, dass während seiner USA-Reise, die von seinem republikanischen Freund David Knower organisiert wurde, nicht nur das Spiel der Eagles auf dem Programm stand und ein Treffen mit Präsident Donald Trump, sondern auch eines mit Max Hollein. Der ist CEO des Metropolitan Museum of Art in New York. Herold drückte es in einem Interview mit der SZ vor vier Wochen so aus: „So jemand möchte sich normalerweise nicht mit einem Künstler treffen, wenn er sich nicht auch eine Ausstellung mit ihm vorstellen kann.“ Vielleicht gibt es die ja auch posthum. Damit andere weiterträumen können.