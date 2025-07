Die Patientin kam mit einem Lungenödem in die Notaufnahme. Das ist eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, bei der sich Flüssigkeit in der Lunge ansammelt. Für Betroffene kann es sich so anfühlen, als ob sie ersticken, das Atmen wird schwierig. Im schlimmsten Fall endet ein Lungenödem tödlich. Die Frau war Mitte 80 – ein Alter, bei dem es nicht selbstverständlich ist, dass Patienten unter solchen Bedingungen eine Behandlung möchten. Einige haben ihre Wünsche per Patientenverfügung festgehalten. Also ging unser Doc hinunter in die Notaufnahme, um das weitere Vorgehen mit der Frau zu klären.