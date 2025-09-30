Mein Patient kam intubiert und beatmet zu uns auf die Intensivstation. Sein Herzkreislauf war sehr schwach, wir hatten alle Mühe, ihn mit der richtigen Medikation einigermaßen stabil zu halten. In diesem Zustand war er nicht verlegungsfähig, das wäre zu riskant gewesen. Durchaus ein Konflikt, denn eine weitere Verletzung von ihm hätte das eigentlich notwendig gemacht: Der Mann hatte schlimme Verbrennungen. Häufig sind solche Blessuren die Folge, wenn jemand Opfer von einem Brand geworden ist. Nicht so bei dem Patienten. Seine Verbrennungen stammten von einem Hitzschlag – und der ist auf ziemlich dramatische Art zustande gekommen.

Es war an einem heißen Sommertag, als der Mann auf einer Liege in seinem Garten den Vormittag genoss. Das erzählte uns seine Frau, die zur selben Zeit unterwegs gewesen war und am Vormittag mit ihm noch telefoniert hatte. Da habe er ihr gesagt, dass er jetzt dann den Rasen mähen wollte. Als die Frau jedoch fünf Stunden später nach Hause zurückkehrte, hatte die Wiese immer noch keinen neuen Schnitt – und der Mann lag neben dem Rasenmäher mitten im Garten. In der prallen Nachmittagssonne. Er war bewusstlos, vermutlich hatte er zu viel Hitze abbekommen und war deswegen zusammengebrochen.

Der Mensch hält eine Menge aus, auch hohe Temperaturen. Aber irgendwann ist Schluss. Ab einer anhaltenden Körpertemperatur von mehr als 40 Grad laufen Organe Gefahr, zu versagen – der Körper kann die Hitze nicht mehr kompensieren. Die Temperatur des Mannes war jenseits der 40, als ihn die Rettungskräfte in die Notaufnahme brachten. Kein Fieber im klassischen Sinne übrigens, weil bei ihm der Grund für die hohe Temperatur von außen kam, nämlich durch die enorme Sonneneinstrahlung, der er ausgesetzt war.

Er bekam einen Kühlkatheter, doch gegen seine massiven Verbrennungen half das nichts: Vermutlich lag er zunächst mit dem Oberkörper im Schatten, weil dort die Haut noch am besten aussah. Tiefrot war sie dennoch. An der unteren Hälfte seines Körpers hatte er Verbrennungen mit dem Grad 2b. Da sind die Wunden so tief, sodass eine Heilung selbst mit Narbenbildung normalerweise nicht möglich ist. In der Regel wird das abgestorbene Gewebe operativ entfernt und durch ein dünnes Hauttransplantat von einer anderen Körperstelle ersetzt. Die Übergänge der einzelnen Verbrennungsgrade bei den Wunden von Betroffenen sind oft fließend.

Von Anfang an standen unsere Ärzte mit Verbrennungszentren in der Region in Kontakt, damit der Mann verlegt werden konnte, sobald wir ihn erstversorgt und stabilisiert hatten. Da es aber für diese Nacht nirgends einen freien Platz gab, setzten wir die Therapie-Empfehlungen zunächst bei uns um. Seine Beine waren übersät von nassen Wunden und Blasen, die chirurgisch behandelt wurden. Danach wickelten wir sie komplett ein, um das Risiko für eine Infektion so gering wie möglich zu halten.

Intensivfachpflegerin Pola Gülberg vom Klinikum Ebersberg München Ost. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Die Ehefrau des Mannes machte sich Vorwürfe – wenn sie doch nur zu Hause gewesen wäre, dann wäre es nie so weit gekommen. Doch von Schuldzuweisungen hat niemand etwas, erst recht nicht, wenn sie unbegründet sind. Und bei solchen Tragödien trifft selten jemanden eine Schuld. Das versuchte ich auch der Frau so mitzugeben. Sie war nun einmal unterwegs, daran war nichts verkehrt.

Wenige Tage später konnten wir den Mann schließlich in ein Zentrum für Verbrennungsverletzungen verlegen. Wie es mit ihm weiterging, haben wir nie erfahren.

Der Fall meines Patienten brachte einen Satz in meine Erinnerung, den ich als Kind von meinen Eltern einige Male gehört hatte: „Schlaf nie in der Sonne ein – weil du nie weißt, ob du wieder aufwachst.“ Zwar ist der Mann hier nicht einfach eingeschlafen, ich würde es eher als Verkettung unglücklicher Zufälle bezeichnen. Doch glaube ich, dass es einige Sonnenanbeter gibt, die, ohne sich dabei etwas zu denken, einen Powernap im Freien halten. In den meisten Fällen geht das vermutlich gut. Aber wenn nicht, dann kann das Nickerchen so enden wie bei meinem Patienten. Und ein Hitzschlag kann bis zum Tod führen.

Pola Gülberg ist Intensivfachpflegerin. In dieser Kolumne erzählt die 41-Jährige jede Woche von ihrer Arbeit am Klinikum Ebersberg München Ost. Die gesammelten Texte sind online unter sz.de/aufstation zu finden.