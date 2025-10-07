Es war Nachtschicht, wir hatten gerade unsere Pause beendet und standen noch kurz am Stützpunkt der Station zusammen, als unsere Internistin einen Anruf bekam. Wir konnten nicht hören, was die Stimme am anderen Ende der Leitung sagte, doch es konnte nichts Gutes sein, so viel war klar: Die Augen unserer Ärztin wurden mit jedem Augenblick, den das Telefonat dauerte, größer. „Moment, das muss ich mal kurz klären“, sagte sie schließlich und wandte sich uns zu. Die Integrierte Leitstelle sei dran, es habe einen Wohnungsbrand mit mehreren Verletzten gegeben – wie viele Patienten wir im schlimmsten Falle aufnehmen könnten?

Zur allgemeinen Kommunikation mit der Leitstelle gibt es ein digitales System, an das wir wie andere Kliniken in unserer Region angeschlossen sind. Dort sind die grundsätzlichen Kapazitäten der jeweiligen Kliniken hinterlegt. Einzelne Positionen können wir darüber dann abmelden, wenn die entsprechenden Kapazitäten erschöpft sind, etwa die gesamte Klinik oder einzelne Stationen, aber auch einzelne Gerätschaften etwa für die Dialyse. Die Leitstelle wiederum meldet über das System Patienten bei uns an. Dennoch ist es nicht ungewöhnlich, dass sie davor unseren diensthabenden Arzt anruft, um Details zu erfragen und mögliche Intensivpatienten ankündigt. So können wir uns noch besser auf eine reibungslose Übernahme der Patienten vorbereiten.

SZ-Pflegekolumne: Auf Station : Wie ein Sonnenbad zu schlimmen Folgen führt Für gewöhnlich reicht schon ein Gang in den Schatten, wenn man zu viel Hitze abbekommen hat. Doch ein Patient von Pola Gülberg wird davor bewusstlos – mitten in der prallen Sonne. Protokoll von Johanna Feckl ...

Die Kapazitäten der Intensivstation sind gekoppelt an die der Notaufnahme. So hätten wir theoretisch drei oder sogar vier Patienten mit einer Beatmung aufnehmen können. In der Praxis jedoch nicht gleichzeitig, weil es in der Notaufnahme an unserer Klinik nur einen Schockraum gibt – und dort kommen die Beatmeten oder Schwerverletzten ja als Erstes hin. Wie viele schwer verletzte Patienten das Haus insgesamt zur selben Zeit behandeln kann, ist eine Sache. Eine ganz andere ist jedoch, wie viele zur selben Zeit aufgenommen werden können.

Schnell war klar: Unsere Klinik kann maximal zwei Schwerstverletzte auf einmal aufnehmen, allerdings niemanden mit Brandverletzung. Bei solchen Verletzungen hätte unsere Notaufnahme nur die Erstversorgung zur Stabilisierung des Patienten übernehmen können, um ihn anschließend in ein ausgewiesenes Zentrum für Verbrennungsverletzungen zu verlegen.

Nur wenige Minuten, nachdem unsere Internistin der Leitstelle die Informationen weitergegeben hatte, ploppte in unserem System schon die erste Anmeldung auf. Wir bereiteten uns auf das Schlimmste vor: all unsere Patienten noch mal versorgen, sie umlagern und schauen, ob sie noch etwas brauchen – alle Arbeiten, die sonst noch anfallen, versuchten wir, zu erledigen, damit wir uns dann bestmöglich um die angekündigten Neuzugänge kümmern konnten. Ich schaute auch im Netz nach Live-Berichten von Feuerwehren in der Umgebung, damit wir das Ausmaß besser einschätzen konnten. Leider blieb meine Suche erfolglos.

Glücklicherweise blieb die befürchtete Großlage aus, zwei Verletzte kamen zu uns auf die Intensivstation.

Trotzdem waren wir in dieser Nacht allesamt am Rotieren. Kurz davor hatten wir bereits zwei andere neue Patienten aufgenommen, zwischendrin kam noch einer von der Normalstation dazu. Insgesamt fünf Neuzugänge in dreieinhalb Stunden sind ziemlich sportlich, denn in den Nachtschichten sind wir dünner besetzt als tagsüber. In solchen Stresssituationen kommt es mir so vor, als ob bei mir ein Schalter umgelegt wird – meine Gefühle sind aus, ich funktioniere dann nur noch.

Intensivfachpflegerin Pola Gülberg vom Klinikum Ebersberg München Ost. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass ich aus dem Notfallmanagement komme: Seit meiner Kindheit bin ich beim Roten Kreuz, das Notfalldenken, das ich dort gelernt habe, ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Wo andere ohne diese Erfahrungen unter Schock stehen würden, komme ich ins Tun. Auch mein Kollege, der in dieser Nacht die Schichtleitung übernommen hat, kennt sich sehr gut im Notfallmanagement aus – trotz der ganzen Aufregung und zunächst herrschenden Ungewissheit, was auf uns zukommt, hat er dem Team ein Gefühl der Ruhe vermittelt und sowohl Patienten als auch Aufgaben sehr gut verteilt.

Diese Notfallerfahrung Einzelner ist aber nicht alles, denn in solchen Situationen geht es um das gesamte Team. Dass die Aufnahme der fünf Patienten so reibungslos klappte, lag auch daran, dass alle anpackten und immer klar kommuniziert wurde, wer was gerade macht und wo Unterstützung gefragt ist. Ich bin richtig stolz auf unsere Mannschaft.

Dennoch hinterlassen solche Erlebnisse ihre Spuren bei mir. So schlafe ich meistens bis 13 oder 14 Uhr, wenn ich frühmorgens aus der Klinik komme. An diesem Tag wachte ich schon um 11 Uhr nach nur vier Stunden auf. Ich war hellwach und gleichzeitig total erledigt. Doch an Weiterschlafen war nicht zu denken. Zu sehr beschäftigte mich das, was meine Kolleginnen und ich in der Nacht zuvor erlebt hatten.

Ich machte mir einen ruhigen Tag, sodass ich abends zum nächsten Dienst wieder fit war. Und immerhin: Nach dieser Nacht habe ich dann geschlafen wie ein Stein.

Pola Gülberg ist Intensivfachpflegerin. In dieser Kolumne erzählt die 41-Jährige jede Woche von ihrer Arbeit am Klinikum Ebersberg München Ost. Die gesammelten Texte sind online unter sz.de/aufstation zu finden.