Während einer meiner Spätschichten am Wochenende kam die Frau meines Patienten auf mich zu. In ihrem Blick lag Verzweiflung, als sie sagte: „Wissen Sie, nächste Woche, da hab ich ein Problem.“ Oje, dachte ich mir nur. Das klang nicht gut. Als sie weitersprach, stellte sich heraus, dass sie von Montag an auf ihr Enkelkind aufpassen sollte. Von 15 Uhr an, bis dahin war der Bub im Kindergarten.