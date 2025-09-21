Eigentlich ist Angst eine ziemlich gute Erfindung der Natur. Klar fühlt es sich nicht toll an, wenn man sie gerade hat. Aber darum geht es nicht. Angst ist ein Warnsignal: Achtung, hier lauert Gefahr, da könntest du dir weh tun, sei vorsichtig. Also passt man bei der Wandertour auf einer abseitigen Route, wenn es zum Beispiel über eine durch den Regen glitschige Holzbrücke geht, besonders gut auf. Doch wenn die Angst die potenzielle Gefahr vielfach übersteigt oder wenn sie sogar komplett unbegründet ist, dann wird sie zum Hindernis. Das erlebe ich bei Patienten immer wieder.

So habe ich vor einiger Zeit eine Frau versorgt, sie war zwischen 50 und 60 Jahre alt. Sie kam wegen eines Hämatothorax zu uns, bei ihr sammelte sich also Blut in dem Zwischenraum um die Lunge herum. Eine Drainage sollte dafür sorgen, dass das Blut von dort herausgesogen wird und sich stattdessen wieder ein Vakuum aufbaut, so wie es bei einem gesunden Menschen der Fall ist. Der Schlauch der Drainage ist ganz schön groß, ich würde schätzen, er ist bestimmt so dick wie ein Finger, eher sogar noch dicker.

Für jemanden, der noch nie im Krankenhaus war und so etwas auch sonst nirgends gesehen hat, auf den kann das einen Furcht einflößenden Eindruck machen. Bei meiner Patientin war das so.

Als ich im Frühdienst mit dem Frühstück zu ihr kam und beschwingt sagte, dass sie sich jetzt mal an den Bettrand zum Essen setzen sollte, da blickte sie mich mit aufgerissenen Augen an. „Kann ich denn nicht einfach im Bett frühstücken?“, fragte sie. Sie hatte Angst, dass es unglaublich weh tun könnte, weil sie sich zum Hinsetzen über den Schlauch hätte rollen müssen. Oder dass sie sich durch die Bewegung den Schlauch aus Versehen herausziehen und alles nur noch schlimmer machen würde.

Dabei ist die Frühmobilisation enorm wichtig, oft genug sogar entscheidend für den Genesungsprozess. Wer bei einer Krankheit oder Verletzung so lange unbeweglich im Bett liegen bleibt, bis auch das letzte kleine Ziepen verschwunden ist, der braucht insgesamt viel länger, um wieder vollständig fit und gesund zu sein – das ist wissenschaftlich erwiesen. Stattdessen wird empfohlen, so früh wie möglich mit Bewegungen zu starten, alles ganz sachte und in Maßen: Im Fall meiner Patientin reichte es zu diesem Zeitpunkt völlig aus, sich zu den Mahlzeiten aufrecht hinzusetzen.

Das erklärte ich ihr auch. Dann habe ich vorgeschlagen, dass ich ihr erst noch ein Schmerzmittel verabreiche und wir es dann eine Viertelstunde später probieren. Immer nur so weit, wie sie es sich zutraut – sie zu zwingen oder zu überreden wäre falsch gewesen. Sie war zwar krank und meine Patientin, aber trotzdem eine mündige Person, die selbst über sich und ihren Körper entscheiden kann.

Intensivfachpflegerin Pola Gülberg vom Klinikum Ebersberg München Ost. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Die Frau war einverstanden. Eigentlich ging es bei meinem Vorschlag weniger um die Schmerzmittel. Sie bekam ohnehin schon welche. Doch es war wichtig, dass sie Zeit hatte, sich Gedanken zu machen, was jetzt gleich passieren würde. Wer ohnehin schon unsicher ist und dann auch noch mit einem Vorhaben überrumpelt wird, bekommt ja nur noch mehr Angst. Ein bisschen Zeit, um sich mit dem, was bevorsteht, auseinanderzusetzen, hilft da erstaunlich viel.

Als ich kurz darauf später wieder bei meiner Patientin stand, erklärte ich ihr mit ruhiger Stimme, wie sie sich am besten aufrichten konnte. Und dass ich da war, um sie zu stützen. Ich merkte ihr an, wie sehr sie sich überwinden musste, um es zu versuchen. Doch als sie schließlich aufrecht saß, ganz ohne dass ich sie stützen musste, sagte sie: „Jetzt komme ich mir total blöd vor, das hat ja überhaupt nicht weh getan.“

Ich fand nicht, dass sie sich blöd vorkommen sollte. Bei Angst gibt’s ja keinen An- und Ausschalter, den man einfach nur drücken muss. Und letzten Endes hatte sie den Mut aufgebracht, es zu versuchen, das war die Hauptsache.

Pola Gülberg ist Intensivfachpflegerin. In dieser Kolumne erzählt die 41-Jährige jede Woche von ihrer Arbeit am Klinikum Ebersberg München Ost. Die gesammelten Texte sind online unter sz.de/aufstation zu finden.