Die Patientin war 80 und wegen eines Schlaganfalls in unserer Klinik. Nach einem Aufnahme-CT kam die Frau in den Telemedizin-Raum. Dort untersuchte der Arzt mit einem über Videokamera zugeschalteten Neurologen aus einer Münchner Klinik die Patientin, nachdem er bereits die Bildgebung erhalten hatte – eine Neurologie gibt es an unserer Klinik nicht. Der Neurologe entschied, dass die Patientin an einen Monitor auf unserer eigenen kleinen Station für Schlaganfälle kommen sollte – wir nennen die Station einfach „die Stroke“, der englische Begriff für Schlaganfall.

Bei Schlaganfall-Patienten müssen Ärzte alle paar Stunden nach einem speziellen Schema erneut eine Untersuchung vornehmen. Da überprüfen sie zum Beispiel die sogenannte Vigilanz. Das bezeichnet, vereinfacht gesagt, die Wachheit des Patienten: Erweckbarkeit, vierfache Orientierung – zeitlich, örtlich, situativ und zur eigenen Person – sowie die Kontrolle der Pupillen und möglicher Ausfallerscheinungen. Das war gar nicht so leicht, denn die Patientin sprach kein Deutsch.

Die Frau lebte in einer Asylunterkunft, war vor dem Krieg in ihrem Heimatland geflohen und erst seit Kurzem in Deutschland. Mit 80 Jahren auf der Flucht! Allein das überstieg mein Vorstellungsvermögen, schließlich ist eine Flucht schon für einen jungen, gesunden Menschen schrecklich. Aber all diese Strapazen in einem solch hohen Alter? Das erfordert unglaublich viel Mut, Stärke und Willenskraft. Ohne die Frau zu kennen, hatte ich enormen Respekt vor ihr.

SZ-Pflegekolumne: Auf Station, Folge 196 : Narben am ganzen Körper Auf der Intensivstation wird ein Patient mit 5,1 Promille versorgt. Ein Rekordwert für den jungen Mann, der schon etliche Male zuvor stark alkoholisiert behandelt wurde. Pola Gülberg und ihre Kollegen hegen einen Verdacht, wieso es regelmäßig zu den Exzessen kommt. Protokoll von Johanna Feckl ...

Bei der ersten Kontrolluntersuchung stellte der Arzt fest, dass sich ihr Zustand verschlechtert hatte. Sofort bekam sie ein Notfall-CT, danach sollte sie auf die Intensivstation – dort bereiteten wir schon einen Beatmungsplatz und eine Intubation vor, damit dann alles ganz schnell gehen konnte. Doch noch während des Transports zu uns verlor die Frau das Bewusstsein.

Kurz bevor der Arzt dann schließlich mit der Intubation beginnen wollte, kam der Anruf des zuständigen Neurologen aus München. Er hatte schlechte Nachrichten: Das CT zeigte eindeutig, dass die Patientin eine nicht operable Hirnblutung hatte. Die Blutung war so massiv, dass eine Gehirnhälfte bereits enorm eingedrückt war – da gab es keinen Weg mehr zurück. Also keine Intubation, stattdessen Schmerzmanagement, damit die Frau mit so wenig Leid wie möglich sterben konnte.

Jetzt ging es darum, herauszufinden, wer ihre Angehörigen waren. Und wo sie waren. Einfach in der Asylunterkunft anrufen und fragen, ob es dort Familienmitglieder gab, konnten wir nicht: Sowohl Ärzte als auch wir Pflegekräfte haben Schweigepflicht, durch den Anruf und die Information etwaiger Verwandter, ohne ein Einverständnis des betroffenen Patienten, würden wir diese brechen. Übrigens gilt das auch, wenn im Handy ein Notfallkontakt hinterlegt ist – wir dürfen da nicht einfach anrufen.

Intensivfachpflegerin Pola Gülberg vom Klinikum Ebersberg München Ost. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

In solchen Fällen wenden wir uns an die Polizei und bitten um Unterstützung. Die Beamten dürfen nämlich schon anrufen. Wenn sie nichts herausfinden, wird das zuständige Landratsamt eingeschaltet. Ergibt sich daraus auch nichts, kommt die Botschaft des Herkunftslandes dazu.

Schon am nächsten Morgen ist die Frau schließlich gestorben. Anhand der EKG-Kurve auf den Überwachungsmonitoren hatten wir erkennen können, dass es jetzt bald so weit war. Eine Kollegin von mir war bei ihr und setzte sich an ihr Bett. Niemand sollte alleine sterben.

All meinen Kollegen und Kolleginnen sowie mir ging das Schicksal der Frau sehr nahe: Sie lebte in einem Land, in dem Krieg herrscht. Entschloss sich mit 80 Jahren, alles hinter sich zu lassen, ihre Heimat zu verlassen und sich auf eine gefährliche und anstrengende Flucht zu begeben. Dann schaffte sie das tatsächlich, kam in einem sicheren Land an – und erlitt einen Schlaganfall und starb. Einfach so. Und dann musste sie auch noch ohne ihre Familie sterben.

Leider haben wir nie erfahren, ob sich Angehörige der Frau ausfindig machen ließen.

Pola Gülberg ist Intensivfachpflegerin. In dieser Kolumne erzählt die 41-Jährige jede Woche von ihrer Arbeit am Klinikum Ebersberg München Ost. Die gesammelten Texte sind online unter sz.de/aufstation zu finden.