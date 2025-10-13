Es war zu Beginn meines Nachtdienstes. Gerade hatte ich sämtliche Kabel und Schläuche, an denen mein Patient hing, überprüft, als ich mich an unserem Stationsstützpunkt setzte, um den Papierkram zu erledigen. Da bemerkte ich auf dem Überwachungsmonitor, dass einige der Werte des Mannes absackten. Er musste sich irgendetwas abgezogen haben. Also ging ich in sein Zimmer und bastelte wieder alles so hin, wie es sein sollte. Er lächelte mich an und bedankte sich. Ich lächelte zurück und bat ihn, die Gerätschaften nun dran zu lassen. „Oh, ja, klar, das mach ich, Dankeschön“, sagte er.

Doch als ich auf den Flur trat, zog er sich schon wieder die Schläuche. Also bin ich zurück, habe erneut alles richtig angeschlossen, am Ende sagte ich noch mein Sprüchlein und er gab mir die schon bekannte Antwort. Das ganze Spiel führten wir bestimmt noch weitere 20 Mal auf in dieser Nacht – und ich übertreibe nicht.

Der Mann befand sich in einem starken Delir, also in einem Verwirrtheitszustand. Häufig betrifft das Patienten, wenn wir sie von der Beatmungsmaschine entwöhnen und sie wieder wach werden, oder nach längeren Operationen. Je höher das Alter und je länger die Sedierungsdauer, desto höher ist das Risiko für ein Delir.

Auf meinen Patienten traf vieles davon zu. Er war Mitte 60, musste nach einem Herzstillstand reanimiert und intubiert werden. So kam er zu uns auf die Intensivstation. Er war nicht lange an der Beatmungsmaschine, wir konnten ihn relativ schnell wieder extubieren und die sedierenden Medikamente absetzen. Als er wach war, lernte ich ihn als unglaublich sympathischen und höflichen Mann kennen – doch sein Kurzzeitgedächtnis funktionierte überhaupt nicht.

Ständig vergaß er, dass ich ihn gerade darum gebeten hatte, alle Schläuche und Kabel so zu lassen, wie sie waren. Natürlich erklärte ich ihm auch, wieso das überhaupt wichtig war, dass er im Krankenhaus war und die Gerätschaften dafür sorgten, dass es ihm gut geht. Aber auch das vergaß er jedes Mal.

Ich glaube, manchmal merkte er selbst, dass etwas mit seinem Gedächtnis nicht stimmte. Einmal zum Beispiel, da hat er mich mit einem mir fremden Namen angesprochen und meine Hand in die seine genommen. Er fragte, wie es der Susi ginge – eigentlich sagte er einen anderen Namen, aber den nenne ich zum Schutz der Beteiligten natürlich nicht. Ich fragte zurück, wer denn diese Susi sei, und er sagte erstaunt: „Ja, unsere Tochter!“ Er hielt mich für seine Frau.

Als ich ihm freundlich erklärte, dass ich nicht seine Frau sei, sondern Pola, eine seiner Pflegerinnen auf der Intensivstation, da hat er meine Hand sofort losgelassen. „Natürlich, das weiß ich doch“, sagte er dann noch.

Ein anderes Mal hat er sich im Fernsehen eine Dokumentation über Raumfahrt angeschaut. Als ich mit ihm etwas später sprach, war er fest davon überzeugt, dass er gerade auf einem Weltraumbahnhof sei – er hatte das, war er gerade im Fernsehen gesehen hatte, einfach in seine Verwirrtheit eingebaut.

Dann gab es noch eine Nacht, da wollte er unbedingt Zähne putzen, obwohl er das mit meiner Kollegin aus dem Spätdienst schon erledigt hatte. Offensichtlich hatte er das schon wieder vergessen. Es gab noch zig weitere Situationen, in denen sich seine Verwirrtheit zeigte. Schließlich wurde er in eine Fachklinik verlegt. Wie es dort mit ihm weiterging, weiß ich nicht.

Intensivfachpflegerin Pola Gülberg vom Klinikum Ebersberg München Ost. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Natürlich war es anstrengend, wenn ich alle paar Minuten zu ihm musste, weil er sich einen Schlauch herausgezogen hatte. Oder wenn ich ihm immer wieder dieselben Sachen erklärte. Oder wenn er nachts trotz Schlafmittel nicht schlafen konnte. Das war vor allem sehr zeitintensiv – wenn es die Gesamtanzahl unserer Patienten zuließ, versorgte ich deshalb nur ihn. In der Regel ist jeder von uns für zwei oder drei Patienten zuständig. Doch Diskussionen mit ihm oder wenn ich sauer reagiert hätte, das hätte nichts gebracht. Mein Patient befand sich ja in einer völlig anderen Welt. Wie hätte er da verstehen können, was hier in dieser Welt, in der Realität, gerade wichtig war und warum?

Meistens habe ich einfach kurz gelacht, wenn wieder irgendetwas war. Mir half das, damit ich ruhig blieb. Denn das war meiner Ansicht nach die einzige Haltung, die meinem Patienten gegenüber fair war und die Situation nicht noch schlimmer machte. Wäre ich ungeduldig oder sogar lauter geworden, hätte der Mann wohl völlig zugemacht oder aggressiv reagiert. Druck erzeugt Gegendruck. Manchmal hat Pflege viel mehr mit meiner Verhaltens- und Kommunikationsweise zu tun als manche vielleicht denken.

Pola Gülberg ist Intensivfachpflegerin. In dieser Kolumne erzählt die 41-Jährige jede Woche von ihrer Arbeit am Klinikum Ebersberg München Ost. Die gesammelten Texte sind online unter sz.de/aufstation zu finden.