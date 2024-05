Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag einen Pflasterstein gegen das Münchner Kreisbüro der Partei "Die Linke" in der Schwanthalerstraße geworfen. Dabei ging eine Scheibe zu Bruch. Das Parteibüro im Münchner Stadtteil Westend war in den vergangenen Jahren bereits mehrmals das Ziel von Anschlägen, zuletzt vor zwei Jahren.