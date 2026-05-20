Rechtzeitig zum Beginn der bayerischen Pfingstferien wartet der Wetterbericht mit sonnigen Aussichten auf – am kommenden Wochenende sollen die Temperaturen in München auf nahezu 30 Grad steigen. Doch trotz dieser sommerlichen Vorhersage werden sich viele Reisewillige auf den Weg in den noch sonnigeren Süden machen.

Und weil neben Bayerns Schülerinnen und Schülern auch jene aus Baden-Württemberg in die Ferien starten werden, rechnet der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) bereits an diesem Freitag mit einem erheblichen Verkehrsaufkommen – insbesondere auf den Autobahnen rund um die bayerische Landeshauptstadt.

Aber auch am Münchner Airport stellen sich die Verantwortlichen auf einen regelrechten Ansturm an den Check-in-Schaltern ein – auch und vor allem am neuen Pier des Terminals 1, von dem aus Reisende in ihren Urlaub in Länder außerhalb des Schengen-Raums starten. Also speziell in Urlaubsparadiese in Übersee.

Insgesamt rechnet der Flughafen im Zeitraum von Freitag, 22. Mai, bis zum Ende der Pfingstferien am Sonntag, 7. Juni, mit mehr als 15 000 Flugbewegungen zu etwa 215 Reisezielen weltweit. Allein am ersten Ferienwochenende von Freitag bis Sonntag sind mehr als 2500 Landungen und Starts geplant. Zu den beliebtesten Destinationen gehören unter anderem Italien, Griechenland, Spanien, die Türkei, Frankreich oder England mit mehr als 6000 Flugbewegungen. Aber auch die USA, Kanada, Thailand, Indien, Japan oder Vietnam werden von München aus angeflogen.

Mehr als 15 000 Flugbewegungen wird es am Münchner Flughafen während der Pfingstferien geben. Johannes Simon

Wer sich zu Ferienbeginn mit dem Auto auf den Weg in den Süden machen will, sollte deutlich mehr Zeit einplanen als außerhalb der Urlaubszeit. Insbesondere an diesem Freitag rechnet der ADAC auf den Autobahnen mit einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen. Betroffen sein werden allen voran der Münchner Autobahnring, die A99, auf beiden Umfahrungen im Westen und Osten der Landeshauptstadt. Aber auch auf der A94, der Passauer Autobahn, sowie der A9 von Nürnberg kommend und der A8 aus Stuttgart muss mit erheblichen Beeinträchtigungen gerechnet werden. Zudem rechnet der ADAC auf der Lindauer Autobahn (A96) zwischen München-Sendling und München-Blumenau immer wieder mit Sperrungen und Staus.

Eng dürfte es nach dem Autobahnkreuz München-Süd auf der Salzburger Autobahn (A8) und in der Folge nach dem Inntaldreieck auf der A93 Richtung Österreich und Italien werden. Zudem gilt mittlerweile während der Hauptreisezeiten bei Stau auf der A8 und A93 von Holzkirchen an bis ins Chiemgau und Inntal ein Abfahrtsverbot von den Autobahnen. Damit sollen – wie schon seit langer Zeit in Österreich – die angrenzenden Ortschaften vor drohendem Ausweichverkehr bewahrt werden. Die Abfahrtsverbote – auch auf der A7 im Landkreis Ostallgäu sowie der B2 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen – gelten jeweils freitags bis sonntags sowie an Feiertagen.

Am 30. Mai wird der Brenner komplett gesperrt

Deutlich mehr Verkehr auf Deutschlands Autobahnen prophezeit der ADAC auch an den Pfingstfeiertagen. „Sehr hohe Staugefahr“ erwartet der Automobil-Club zudem am Mittwoch, 3. Juni, vor Fronleichnam sowie am darauffolgenden Wochenende, wenn der Rückreiseverkehr aus dem Süden ansteht.

Vor eine besondere Herausforderung werden Reisende indes am Samstag, 30. Mai, gestellt: An diesem Tag wird der Brenner, die wichtigste Transitroute in den Süden, von 11 bis 19 Uhr komplett gesperrt. Hintergrund ist eine Demonstration auf der Autobahn, die der Bürgermeister des Tiroler Ortes Gries am Brenner organisiert hat; damit soll auf das Schicksal der Anwohnerinnen und Anwohner entlang der Nord-Süd-Trasse aufmerksam gemacht werden, die unter Lärm, Abgasen und Ausweichverkehr leiden.

Das Land Tirol rät Reisenden, das Bundesland an diesem Tag großräumig zu umfahren, da auch die Brennerstraße als Alternative gesperrt bleibt. Als mögliche, wenn auch deutlich weitere Umfahrungen gen Süden bieten sich an diesem Samstag etwa der Reschenpass oder die Tauernautobahn östlich vom Brenner an. Westlich davon können Reisende alternativ den Weg über den San-Bernardino-Tunnel nach Italien wählen.

Wer von Ostbayern kommend alternativ mit dem Zug über den Münchner Ost- oder Hauptbahnhof in den Urlaub starten möchte, muss sich weiterhin auf der Bahnstrecke München-Mühldorf auf Einschränkungen einstellen. Noch bis zum 15. Juni besteht wegen Bauarbeiten zwischen Ostbahnhof und Markt Schwaben Schienenersatzverkehr. Zudem entfallen bis 8. Juni ganztägig Züge auf der Strecke zwischen Mühldorf und dem Münchner Hauptbahnhof. Zwischen Mühldorf und Ostbahnhof-Friedenstraße verkehren Ersatzbusse.