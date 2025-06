Feiern

Los geht’s mit dem Stadtgeburtstag. München wird am 14. Juni 867 Jahre alt – kein runder Geburtstag, aber dennoch ein Grund zum Feiern. Am 14. und 15. Juni entsteht auf dem Odeonsplatz ein Handwerkerdorf, dazu dreht sich das Kettenkarussell. Ein paar Straßen weiter, auf dem Wittelsbacherplatz, wird ein Riesenrad aufgebaut. Offiziell startet der Stadtgeburtstag um 11.15 Uhr auf dem Marienplatz. Dort steht auch ein großer Biergarten zwischen den Bühnen – am Sonntag wird hier die Weißwurst für 1,50 Euro serviert. Ende ist am Sonntagabend um 21.30 Uhr.

Nur wenige Tage später beginnt das Tollwood-Sommerfestival im Olympiapark Süd. Vom 19. Juni an gibt es Konzerte, Performances und Aktionen – größtenteils ohne Eintritt. Auf dem Festival sind über 90 Prozent der Veranstaltungen kostenlos. Auch der Zugang zum Festivalgelände ist frei. In diesem Jahr steht alles unter dem Motto „Mut und machen“. Die Veranstalter wollen zeigen, dass Kultur politisch sein kann – und Demokratie Engagement braucht.

Sporteln

Ein paar nass-kühle Tage werden München in den Pfingstferien wohl kaum erspart bleiben. Warum also nicht einfach die Kälte willkommen heißen und einen Nachmittag lang Winterspaß genießen? Im SAP Garden im Olympiapark kann man täglich von 14.15 bis 16.15 Uhr eislaufen. Eigene Schlittschuhe braucht es dafür nicht, für acht Euro kann ein Paar ausgeliehen werden. Erwachsene zahlen für den Eintritt 9,50 Euro, Kinder und Jugendliche je nach Alter maximal 4,50 Euro. Aber aufgepasst: Die Tickets für die nächste Woche müssen jeden Freitag ab 14 Uhr online bestellt werden. Den Wetterbericht also noch einmal genau studieren.

Sportliche Aktivitäten speziell für Kinder bieten die Johanniter mit ihrem Lilalu-Ferienprogramm. In Neuhausen und Sendling können sich Kinder im Alter von fünf bis dreizehn Jahren in viertägigen Workshops in verschiedenen Angeboten wie Akrobatik, Luftartistik, Parkour, Tanz oder Schauspiel erproben. Aktuell gibt es noch einige freie Plätze, eine schnelle Anmeldung lohnt sich. Die Workshops finden vom 16. bis 20. Juni jeweils von 9 bis 16 Uhr statt und kosten 180 Euro. Für Familien mit geringem und mittlerem Einkommen oder mit Leistungsbezug gibt es Möglichkeiten zur Ermäßigung – diese müssen allerdings rechtzeitig beantragt werden.

Bei den Ferienkursen Lilalu können sich Kinder akrobatisch erproben. (Foto: Lilalu)

Seit Mai stehen an 30 öffentlichen Sportplätzen in München außerdem kostenlose Leihbälle bereit. In blauen Boxen, installiert vom Start-up Equip Sport in Kooperation mit Adidas und der Stadt München, können Basket- und Fußbälle per App ausgeliehen werden – ganz ähnlich wie ein E-Scooter. Das Projekt läuft zunächst bis Ende des Jahres. Auch in den Pfingstferien kann so jederzeit und kostenlos gespielt werden.

Entdecken

Auch für Entdeckungsfreudige halten die Pfingstferien besondere Erlebnisse bereit. Wer ins Reich der Natur eintauchen möchte, kann beim BioBlitz im Botanischen Garten auf Spurensuche gehen. Mit einer App lassen sich dort wild lebende Organismen entdecken, fotografieren und gemeinsam bestimmen. Jede Beobachtung trägt dazu bei, die Artenvielfalt sichtbarer zu machen. Das Projekt findet vom 14. bis 22. Juni täglich von 9 bis 17.30 Uhr statt, der Eintritt in den Botanischen Garten kostet 5,50 Euro und ermäßigt vier Euro.

Mit einer App kann man das wild lebende Pflanzen- und Tierreich im Botanischen Garten dokumentieren, um die Artenvielfalt sichtbarer zu machen. (Foto: Robert Haas)

Wer dagegen lieber stöbert als sucht, wird bei Wannda’s Flohmarkt fündig. Zwischen Zirkuszelten verbinden sich hier Vintage, Kunst und Musik zu einem urbanen Sommererlebnis. Der Markt findet am 15. Juni von 13 bis 19 Uhr statt, der Eintritt kostet 3,50 Euro.

Auf der Bühne

Kater Findus langweilt sich – und die einzige Lösung für dieses Problem ist eine Geburtstagsfeier. Kinder ab vier Jahren können ihn beim Theaterstück zur Kinderbuchreihe „Pettersson und Findus“ am 12., 16. und 22. Juni begleiten. Auch die anderen Stücke des Münchner Theaters für Kinder bieten Abhilfe bei aufkommender Ferienlangeweile, darunter „Die kleine Zauberflöte“ nach der Oper von Wolfgang Amadeus Mozart (11. Juni) oder „Eddi, das Erdmännchen“ von Michael Tasche (14. Juni).

Gewissermaßen im Dauerfasching befinden sich die Akteure von „Pettersson und Findus feiern Geburtstag“ im Münchner Theater für Kinder. (Foto: Ismena Schickert)

Klassik ist am 12. und 19. Juni im Schloss Nymphenburg zu hören. Residenz-Solisten spielen im Johannissaal Stücke von Mozart, Bach, Chopin und Schumann am Klavier. Beginn ist jeweils um 16.30 Uhr. Karten kosten 39 Euro, für Familien gibt es ein gemeinsames Ticket für zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder.

Ein Kontrastprogramm dazu bietet „Drag Royalty“: Am 13. und 14. Juni treten acht Dragqueens im Theater Drehleier auf – mit Lipsync, Tanz und Comedy. Mit dabei sind auch die Münchner Künstlerinnen Ruby Tuesday und Vicky Voyage. Die Show läuft von 20 bis 22.30 Uhr, Tickets kosten regulär 44 Euro, ermäßigt 36.