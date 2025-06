Nur in den Sommerferien verreisen noch mehr Menschen als jetzt. Über die Lust am Aufbruch, den Rückfall in alte Gewohnheiten – und erholsamen Stress.

Von Anna Hoben

Wenn dieser Text, gedruckt in der Zeitung, im Morgengrauen in Tausenden Münchner Briefkästen liegt, sind viele Familien schon unterwegs. Die Kinder schlaftrunken auf der Rückbank, ausgestattet mit ausreichend Unterhaltungsprogramm, auch für mehrere Stunden Stau. Zur Not gibt es immer noch: Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist … ein rotes stehendes Auto, ein blaues stehendes Auto, ein schwarzes stehendes Auto.