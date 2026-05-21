Katholisch: Bei der feierlichen Bischofsmesse im Liebfrauendom am Pfingstsonntag um 10 Uhr mit Kardinal Reinhard Marx lassen der Domchor und das Domorchester Marie-Joseph Erbs „Missa ,Dona nobis pacem‘“ erklingen. Bei der Pontifikalvesper mit Kardinal Marx um 17 Uhr singen die Domsingknaben, die Mädchenkantorei und die Junge Domkantorei, begleitet von den Dombläsern, Max Ehams „Feierliche Vesper an Pfingsten “ und Gregor Aichingers „Factus est repente“, „Confirma hoc“ und „Regina caeli“. Um 18 Uhr beginnt eine Heilige Messe.

Beim Hochamt in St. Michael um 10 Uhr mit Pater Martin Stark SJ predigt Pater Clemens Blattert SJ. Solisten, Chor, das Orchester St. Michael und Peter Kofler an der Orgel präsentieren Charles Gounods „Messe solennelle en l’honneur de“ sowie die „Cäcilienmesse“. Beim Festgottesdienst mit Firmung um 10 Uhr in St. Bonifaz singt die Stiftskantorei St. Bonifaz unter der Leitung von Martin Fleckenstein Christopher Tamblings „Festmesse in F“ für Chor und Orgel sowie Chorsätze zum Pfingstfest. Bei der Pontifikalvesper um 18.15 Uhr lassen die Kantoren der Abtei ein gesungenes Stundengebet erklingen, Martin Fleckenstein spielt an der Orgel. Um 19 Uhr beginnt eine Heilige Messe.

Gospels und Spirituals für Tenor und Orgel sind zu hören beim Festgottesdienst in der Bürgersaalkirche um 11.30 Uhr mit Pater Karl Kern SJ. Die Heilig-Geist-Kirche lädt um 11 Uhr zum Festhochamt zum Patrozinium, das musikalisch gestaltet wird mit Ludwig van Beethovens „Messe in C-Dur“ und Georg Friedrich Händels „Halleluja“. Um 17 Uhr beginnt eine Abendmesse mit anschließender Maiandacht. Beim Lateinischen Hochamt mit der Vokalkapelle in St. Kajetan um 10.30 Uhr predigt Pater Thomas A. Schuster OP zu dem Thema „Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt“. Der Gottesdienst wird musikalisch umrahmt mit dem Proprium „Spiritus Domini“, der „Missa brevis Sancti Joannis de Deo“ von Joseph Haydn für Chor, Orchester und Solisten sowie Wolfgang Amadeus Mozarts „Kirchensonate in B“. Um 18.30 Uhr beginnt eine Heilige Messe mit Orgel.

St. Maximilian feiert um 18 Uhr Maiandacht in der Korbinianskapelle. St. Peter lädt um 10 Uhr zum Pfarrgottesdienst mit eucharistischem Segen, musikalisch begleitet durch die „Krönungsmesse“ von Wolfgang Amadeus Mozart. St. Paul feiert um 11 Uhr eine Heilige Messe. Das Hochamt in St. Ludwig um 10.30 Uhr wird musikalisch begleitet vom Kirchenchor unter anderem mit Werken von Olivier Messiaen und Franz Josef Schütky. Es predigt Pater Eberhard. Um die gleiche Zeit gibt es einen Kinderwortgottesdienst im Pfarrsaal. St. Anna lädt um 10 Uhr zum Pfarrgottesdienst.

In der Reihe „Denken & Beten“ in St. Sylvester um 11 Uhr predigt Pascal Meyer SJ. Es erklingt Wolfgang Amadeus Mozarts „Spatzenmesse“ für Soli, Chor und Streicher. St. Ursula feiert um 10.15 Uhr einen Festgottesdienst mit Musik für Kammerorchester, unter anderem mit Joseph Haydns „Sinfonie in C-Dur“. In Herz Jesu beginnt um 10.30 Uhr ein Festgottesdienst mit Werken für ein Bläserquartett, Orgel und Chor. St. Joseph feiert um 10 Uhr einen Festgottesdienst mit dem Joseph-Chor München, es predigt Pfarrer Wendelin Lechner. St. Anton lädt um 10 Uhr zur Eucharistiefeier. Hörbehinderte und Taubblinde sind zum ökumenischen Gottesdienst in der Passionskirche um 14 Uhr geladen.

Evangelisch: Landesbischof Christian Kopp predigt um 10 Uhr in einem Gottesdienst in St. Matthäus. In St. Markus beginnt um 11.15 Uhr ein Universitätsgottesdienst zum Thema „Wunder der Wissenschaft – Philosophie“ mit Professor Johannes Wallacher. Pfarrerin Christine Heilmeier lädt um 10 Uhr zu einem Gottesdienst mit Stubnmusi in die Immanuelkirche ein. In der Paul-Gerhardt-Kirche findet um 9.30 Uhr ein Festgottesdienst mit der Schola Augiensis München und Pfarrer Lorenz Künneth und um 11.15 Uhr ein Gottesdienst mit Pfarrerin Lidia Rabenstein statt.

Mit Pfarrer Stefan Ammon beginnt um 10 Uhr ein Picknick-Gottesdienst im Pfarrgarten der Gustav-Adolf-Kirche. Vikar Philip Steinbach lädt um 10 Uhr zu einem Kantatengottesdienst in die Himmelfahrtskirche Sendling ein. Weitere Gottesdienste finden um 10 Uhr in St. Johannes mit Pfarrerin Nina Spehr, in der Erlöserkirche mit Pfarrer Andreas Braveny, in der Christuskirche mit Pfarrerin Stephanie Mages und in der Dreieinigkeitskirche mit Pfarrer Friedemann Krocker statt.

Prädikantin Miriam Falkenberg lädt die Gemeinde St. Lukas um 10 Uhr zu einem Gottesdienst in die katholische Kirche St. Jakob am Anger ein. Ebenfalls um 10 Uhr beginnen Gottesdienste in der Auferstehungskirche mit Pfarrer Olaf Stegmann, in der Offenbarungskirche mit Pfarrerin Verena Übler, in der Andreaskirche mit Pfarrer Johannes Schuster und in der Himmelfahrtskirche Pasing mit Pfarrerin Christiane Emmert.

Pfarrerin Christine Glaser predigt um 9.30 Uhr in einem Gottesdienst in der Philippuskirche. Zur gleichen Zeit finden Gottesdienste im Gemeindesaal der Kreuzkirche mit Diakon Kai Deinat und in der Gethsemanekirche mit Pfarrer Ralf Honig statt. Pfarrer Wolfram Nugel lädt um 10 Uhr zu einem Gottesdienst in den Gemeindesaal der Emmauskirche ein. Weitere Gottesdienste beginnen um 10 Uhr in der Nikodemuskirche mit Pfarrer Philipp Gmelin, in der Friedenskirche mit Pfarrerin Yvonne Renner und in der Apostelkirche mit Lektorin Cornelia Albert.

Ebenfalls um 10 Uhr finden Gottesdienste in der Passionskirche mit Pfarrer Claus-Philipp Zahn, in der Dankeskirche mit Pfarrerin Anne Bickhardt und in der Versöhnungskirche mit Pfarrerin Dorothee Hermann statt. Zudem laden um 10 Uhr Pfarrerin Heike Immel in die Simeonskirche, Pfarrer Gereon Sedlmayr in die Vaterunserkirche und Prädikantin Monika Weber in die Korneliuskirche zu Gottesdiensten ein. Um 10.30 Uhr beginnen Gottesdienste in der Reformations-Gedächtnis-Kirche mit Pfarrerin Sabine Huber, in der Hoffnungskirche mit Pfarrerin Bettina-Maria Minth und in der Jubilatekirche. Pfarrer Matthias Dörrich predigt um 11 Uhr in einem Gottesdienst in der Bethlehemskirche.

Pfingstmontag

Katholisch: Beim Festgottesdienst im Liebfrauendom am Pfingstmontag mit Domkapitular Peter Förster singt die Capella Cathedralis in Begleitung der Renaissance-Dombläser Giuseppe Antonio Bernabeis „Missa ,Veni creator spiritus‘“. Bei der Vesper um 17.15 Uhr erklingen einstimmige Vespergesänge. St. Michael lädt um 10 Uhr zum Hochamt mit Pater Bertram Dickerhof SJ im Rahmen der Reihe Orgelplus mit Christoph Eisert an der Trompete und Peter Kofler an der Orgel. Um 18 Uhr beginnt eine Maiandacht mit Thomas Prieto Peral, Regionalbischof im Kirchenkreis München und Oberbayern, mit Predigt, Gebet und Orgelmusik. Es geht um das Thema „Was er euch sagt, das tut“: Marias sanfte Autorität.

In St. Bonifaz beginnt um 11.15 Uhr eine Pfarr- und Konventmesse. Eine Heilige Messe mit Predigt gibt es in der Bürgersaalkirche um 11.30 Uhr mit Zelebrant Pater Benedikt Lautenbacher SJ. In der Heilig-Geist-Kirche beginnt um 9 Uhr eine Heilige Messe. St. Maximilian feiert um 10.30 Uhr in der Korbinianskapelle eine Heilige Messe. Beim Lateinischen Hochamt mit der Vokalkapelle in St. Kajetan um 10.30 Uhr erklingen das Proprium „Spiritus Domini“ sowie die „Missa brevis in D“, „Veni Sancte Spiritus“ und die „Kirchensonate in G“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Um 18.30 Uhr beginnt eine Heilige Messe mit Orgel.

In St. Peter gibt es um 10 Uhr einen Pfarrgottesdienst mit eucharistischem Segen. Es erklingt Joseph Haydns „Paukenmesse“. St. Rupert lädt um 10 Uhr zur Heiligen Messe. St. Ludwig feiert um 10.30 Uhr einen Pfarrgottesdienst mit einer Predigt von Jürgen Jung. In St. Anna gibt es um 9 Uhr in der Klosterkirche eine Gelegenheit zur Beichte. St. Sylvester lädt um 11 Uhr zum Festgottesdienst, St. Ursula um 10.15 Uhr. Der Festgottesdienst in St. Joseph um 10 Uhr mit Krankensalbung wird musikalisch gestaltet mit Flöte und Orgel. In der Kapelle über der Sakristei gibt es am Montag um 19 Uhr ein Taizégebet. In St. Anton beginnt um 10 Uhr eine Eucharistiefeier. Beim ökumenischen Gottesdienst in Herz Jesu spielen Christoph Demmler (Kantor in der Christuskirche) und Andreas Götz (Organist in Herz Jesu) Musik für Orgel an der großen Woehl-Orgel.

Evangelisch: In der Andreaskirche beginnt um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Ordination von Pfarrer z. A. Yannick Schlote durch Regionalbischof Klaus Stiegler. Pfarrerin Ines Langelüddecke lädt um 11.15 Uhr zu einem Gottesdienst mit Taufgelegenheit in St. Markus ein. Pfarrerin Friederike Bäumer predigt um 10 Uhr in einem Gottesdienst in St. Matthäus. Zur gleichen Zeit finden Gottesdienste in St. Johannes mit Pfarrer Marcel Weber, in der Dreieinigkeitskirche mit Pfarrerin Bianca Babucke und in der Himmelfahrtskirche Pasing mit Pfarrerin Christine Drini statt.

Pfarrerin Susanne Herms lädt gemeinsam mit Pater Hans-Georg Löffler die Gemeinden St. Lukas und St. Anna um 10 Uhr zu einem ökumenischen Gottesdienst in die katholische Kirche St. Jakob am Anger ein. Weitere ökumenische Gottesdienste beginnen um 10.30 Uhr in der Evangeliumskirche mit Pfarrerin Sophie Schuster und Pfarrer Bernhard Bienlein sowie in der Corneliuskirche mit Pfarrerin Olivia Palumbiny und Pfarrvikar Mieczyslaw Studzienny. In der Philippuskirche findet um 9.30 Uhr ein gemeinsamer Gottesdienst mit der Luther- und Emmauskirche mit Prädikantin Wimmer statt.

Pfarrer i. R. Harald Schmied predigt um 10 Uhr in einem Gottesdienst in St. Paulus. Ebenfalls um 10 Uhr beginnen Gottesdienste in der Olympiakirche mit Pfarrerin Dagmar Knecht, in der Friedenskirche mit Pfarrerin Ulrike Feher, in der Epiphaniaskirche und in der Adventskirche. Pfarrer i. R. Otto Kietzig lädt um 10.30 Uhr zu einem Gottesdienst in die Paul-Gerhardt-Kirche ein. In der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche findet um 11 Uhr ein Gottesdienst mit Pfarrerin Verena Übler statt. Um 19 Uhr beginnt in der Himmelfahrtskirche Sendling eine ökumenische Vesper mit Pfarrerin Sabine Krischer und Pastoralreferent Martin Baumeister.