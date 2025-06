Katholisch: Bei der feierlichen Bischofsmesse am Pfingstsonntag um 10 Uhr im Liebfrauendom mit Kardinal Reinhard Marx lassen Domchor, Solisten und Domorchester Wolfgang Amadeus Mozarts „Missa in C“, Motetten und Liedsätze erklingen. Die Pontifikalvesper wird von Domsingknaben, Mädchenkantorei, Junger Domkantorei und Dombläsern mit Max Ehams „Feierlicher Vesper“ und Gregor Aichingers „Factus est repente“ musikalisch gestaltet.

Beim Hochamt in St. Michael um 10 Uhr predigt Pater Godehard Brüntrup SJ. Die Choralschola St. Michael und Peter Kofler an der Orgel lassen Charles Gounods „Cäcilienmesse“ hören. Bei der Abendmesse um 18 Uhr mit Pater Martin Stark SJ singt das Vokalensemble „Vivat“ aus St. Petersburg. Bei der Spätmesse um 21 Uhr spielt Peter Kofler an der Orgel.

St. Bonifaz lädt um 10 Uhr zum Kinder- und Familiengottesdienst sowie um 11.15 Uhr zur Pfarr- und Konventmesse (auch als Livestream unter www.sankt-bonifaz.de). Beim Festgottesdienst in der Bürgersaalkirche um 11.30 Uhr mit Pater Karl Kern SJ erklingen César Francks „Veni creator“ und Louis Viernes „Ave verum“ sowie „Tantum ergo“ für Sopran und Orgel. Das Festhochamt zum Patrozinium in der Heilig-Geist-Kirche um 11 Uhr wird musikalisch gestaltet mit Joseph Haydns „Theresienmesse in B-Dur“.

Beim lateinischen Hochamt mit der Vokalkapelle in St. Kajetan um 10.30 Uhr predigt Pater Yury Shenda OP zum Thema „Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen“. Es werden das Proprium „Spiritus Domini“ und die „Missa brevis Sanctae Joannis de Deo“ für Chor, Orchester und Solisten von Joseph Haydn zu hören sein sowie die „Kirchensonate in B“ von Wolfgang Amadeus Mozart.

Der Pfarrgottesdienst mit eucharistischem Segen in St. Peter um 10 Uhr wird musikalisch umrahmt mit Ludwig van Beethovens „Messe C-Dur“. Bei der Heiligen Messe in St. Paul um 11 Uhr spielen Doris Döbereiner an der Blockflöte und das Instrumentalensemble St. Paul das „Concerto G-Dur“ für Blockflöte, Streicher und Basso continuo von Johann Christoph Schultze. Um 19 Uhr beginnt ein Queer-Gottesdienst. Beim Hochamt in St. Ludwig um 10 Uhr predigt Stadtpfarrer Wendelin Lechner, zur gleichen Zeit findet im Pfarrsaal ein Kinderwortgottesdienst statt.

St. Anna feiert um 10 Uhr Pfarrgottesdienst. Um 11 Uhr lädt St. Sylvester zur Reihe „Denken & Beten“ mit Rüdiger Funiok SJ. Das Vokal- und Streicherensemble lässt Wolfgang Amadeus Mozarts „Missa brevis B-Dur“ hören. In St. Elisabeth gibt es für Hörbehinderte und Taubblinde um 14 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst, anschließend werden Kaffee und Kuchen serviert.

Evangelisch: Mit Landesbischof Christian Kopp beginnt um 10 Uhr ein Gottesdienst in St. Matthäus, es singt der Münchner Motettenchor. In St. Markus findet um 11.15 Uhr ein Gottesdienst mit Violine, Klavier und Orgel mit Pfarrerin Sabine Geyer statt. Pfarrer Andreas Braveny predigt um 10 Uhr aus der Predigtreihe „1700 Jahre Konzil von Nizäa – Der Geist weht, wo er will“ in der Erlöserkirche. Zur gleichen Zeit lädt Pfarrerin Bettina-Maria Minth die Gemeinde St. Lukas zu einem Gottesdienst in die katholische Kirche St. Jakob am Anger ein.

Weitere Gottesdienste beginnen um 10 Uhr in St. Johannes mit Pfarrer Olaf Stegmann, in der Christuskirche mit Pfarrerin Stephanie Mages und in der Himmelfahrtskirche Sendling mit Pfarrerin Stephanie Höhner. Pfarrer Johannes Lohscheidt lädt um 10 Uhr zu einem Gottesdienst mit Agapemahl in die Friedenskirche ein.

Ebenfalls um 10 Uhr finden Gottesdienste in der Dreieinigkeitskirche mit Pfarrer Friedemann Krocker, in der Auferstehungskirche mit Pfarrer Clemens Monninger und in der Himmelfahrtskirche Pasing mit Pfarrerin i. R. Karen Lesser-Wintges statt. Pfarrerin Elke Schwab predigt um 9.30 Uhr in einem Gottesdienst in der Kreuzkirche. In der Paul-Gerhardt-Kirche beginnen um 9.30 Uhr ein Gottesdienst mit Pfarrer Lorenz Künneth und dem Paul-Gerhardt-Chor und um 11.15 Uhr ein Gottesdienst mit Diakon Semjon Salb.

Um 11 Uhr findet in der Lutherkirche ein Gottesdienst mit Pfarrerin Christine Glaser statt. Pfarrerin Barbara Krauße predigt um 10 Uhr in einem Gottesdienst in der Epiphaniaskirche und um 11 Uhr in einem Gottesdienst in der Bethlehemskirche. Pfarrer Matthias Dörrich lädt um 10 Uhr in die Carolinenkirche ein. Zudem beginnen um 10 Uhr Gottesdienste in der Andreaskirche mit Pfarrer Johannes Schuster, in der Immanuelkirche mit Pfarrer Markus Rhinow, in der Passionskirche mit Pfarrer Claus-Philipp Zahn und in der Apostelkirche mit Pfarrerin Regina Hallmann.

Weitere Gottesdienste finden um 10 Uhr in der Offenbarungskirche mit Pfarrer Felix Breitling, in der Versöhnungskirche mit Pfarrerin Dorothee Hermann, in der Simeonskirche mit Pfarrerin Heike Immel und in der Vaterunserkirche mit Pfarrer Michael Göpfert statt. Pfarrerin Sabine Huber predigt um 10.30 Uhr in einem Gottesdienst in der Reformations-Gedächtnis-Kirche.

Um 9.30 Uhr beginnen Gottesdienste in der Philippuskirche mit Pfarrerin Nina Steigerwald und in der Gethsemanekirche mit Pfarrer Ralf Honig. Prädikant Lutz Pilgrim lädt um 10 Uhr zu einem Gottesdienst in die Nikodemuskirche ein. Ebenfalls um 10 Uhr finden Gottesdienste in der Gustav-Adolf-Kirche mit Pfarrer Stefan Ammon und in der Korneliuskirche mit Pfarrer Roman Breitwieser statt.

Pfingstmontag

Katholisch: Beim Festgottesdienst zum Pfingstmontag um 10 Uhr im Liebfrauendom mit Prälat Lorenz Wolf lassen Junge Domkantorei, Domsingknaben, Solisten und Domorchester Johann Ernst Eberlins „Missa brevissima in C“ erklingen. Beim Hochamt in St. Michael um 10 Uhr predigt Pater Benedikt Lautenbacher SJ. Das Collegium Monacense, der Kammerchor St. Michael und Peter Kofler an der Orgel umrahmen den Gottesdienst musikalisch mit Yves Castagnets „Missa brevis“.

St. Bonifaz feiert um 17.45 Uhr eine Abendmesse mit Vesper (auch per Livestream unter www.sankt-bonifaz.de). In der Bürgersaalkirche beginnt um 11.30 Uhr eine Heilige Messe mit Pater Bertram Dickerhof SJ. Die Heilig-Geist-Kirche lädt um 11 Uhr zum Pfarramt. Beim lateinischen Hochamt mit der Vokalkapelle um 10.30 Uhr in St. Kajetan erklingen das Proprium „Spiritus Domini“, die „Missa brevis in D“ und Kirchensonaten von Wolfgang Amadeus Mozart. Der Pfarrgottesdienst mit eucharistischem Segen in St. Peter um 10 Uhr wird musikalisch gestaltet mit Wolfgang Amadeus Mozarts „Piccolominimesse“. St. Ludwig feiert um 11.30 Uhr eine Heilige Messe mit Pater Karl Kern SJ. St. Anna lädt um 8.30 Uhr zur Heiligen Messe in die Klosterkirche.

Evangelisch: In St. Matthäus beginnt um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Pfarrerin Bettina-Maria Minth, dieser wird auch unter www.stmatthaeus.de übertragen. Pfarrerin Stefanie Wist predigt um 11.15 Uhr in einem Gottesdienst in St. Markus. Pfarrerin Lidia Rabenstein lädt um 10 Uhr zu einem Gottesdienst mit Musik des Mittelalters in die Paul-Gerhardt-Kirche ein, es singt die Schola Augiensis München. In der Erlöserkirche findet mit Pfarrer Edson Schumacher um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Jubelkonfirmation und anschließendem Empfang statt.

Pfarrerin Susanne Herms lädt gemeinsam mit Diakon Stephan Jeong die Gemeinden St. Lukas und St. Anna zu einem ökumenischen Gottesdienst in die katholische Kirche St. Jakob am Anger ein. Weitere Gottesdienste beginnen um 10 Uhr in St. Johannes mit Pfarrer Olaf Stegmann, in der Dreieinigkeitskirche mit Pfarrerin Bianca Babucke und in der Himmelfahrtskirche Pasing mit Pfarrer i. R. Peter Frör.

Pfarrerin Christine Glaser predigt um 9.30 Uhr in einem Regionalgottesdienst in der Philippuskirche. Weitere regionale Gottesdienste finden um 10 Uhr in der Apostelkirche mit Pfarrer Michael Meyer zu Hörste und in St. Paulus mit Pfarrer i. R. Harald Schmied statt. Pfarrer Johannes Lohscheidt lädt um 10 Uhr zu einem Partnerschaftsgottesdienst zu Kidziva in die Friedenskirche ein. In der Simeonskirche beginnt um 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst mit Pfarrerin Heike Immel und Pastoralreferentin Sarah Schönhofer.

Ebenfalls um 10 Uhr findet in der Korneliuskirche ein Gottesdienst mit Lektorin Christine Mühl statt. Pfarrer Felix Breitling predigt um 11 Uhr in einem Gottesdienst in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche. Pfarrer Sebastian Degkwitz lädt um 18 Uhr zu einer musikalischen Andacht in die Jubilatekirche ein. Um 19 Uhr beginnt in der Himmelfahrtskirche Sendling eine ökumenische Pfingstvesper mit Pfarrerin Stephanie Höhner und Pastoralreferent Martin Baumeister.