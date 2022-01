Es ist schon etwas kurios: Da hat die Apassionata GmbH mithilfe eines chinesischen Investors für 50 Millionen Euro einen Pferdepalast nebst Erlebnispark in Fröttmaning errichten lassen - und nun steht ebendieser seit September 2019 leer. Nun aber will Apassionata mit der Pferdeshow "Cavalluna - Celebration!" nach München zurückkehren. Die Tourneeproduktion gastiert allerdings nicht im Showpalast, sondern in der Olympiahalle. Die eigentlich geplanten Termine an diesem Wochenende, 15. und 16. Januar, wurden aber verlegt auf den 5. und 6. März zu den gleichen Uhrzeiten. Grund hierfür sei die Coronaschutzverordnung des Freistaates Bayern, so das Unternehmen. Die von den Besuchern bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit.