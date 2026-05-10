Mit mehr als 80 000 Besuchern jedes Jahr hat sich die Pferd International München einen Namen in der Szene gemacht. Sie ist das größte Outdoor- Pferde -Event Süddeutschlands und wird seit 1983 veranstaltet. Dieses Jahr sind rund 400 Sportpferde und 200 Showpferde dabei. Aber die Pferd International ist nicht nur ein Ort für die Profis, sondern bietet auch Gelegenheit, etwas über die Tiere zu lernen, mitzufiebern bei den Wettkämpfen und Gleichgesinnte kennenzulernen.

Bei dem Festival tummeln sich traditionell Persönlichkeiten aus dem Reitsport zwischen den Besuchern. Da ist etwa die vierfache Olympia-Siegerin und mehrfache deutsche Meisterin Jessica von Bredow-Werndl aus Rosenheim. Sie wird dieses Jahr wieder bei der Fünf-Sterne-Dressur antreten, diesmal mit ihrer Erfolgsstute Times Kismet. Der sechsfache U25-Europameister Raphael Netz, der von Bredow-Werndl unterrichtet wurde, wird ebenfalls erwartet.

Fünf-Sterne-Wettbewerbe sind die höchste Stufe im Dressurreitsport. Hier messen sich internationale Spitzen-Talente beispielsweise aus Österreich, der Schweiz, Thailand und Deutschland. Doch auch für Neulinge und Amateure gibt es Nachwuchswettbewerbe wie den Nürnberger Burg-Pokal und die „Derby Stars von morgen“. Auch die Disziplin Springreiten kommt nicht zu kurz. Vom großen Preis von Bayern bis hin zu Nachwuchsprüfungen gibt es an allen vier Tagen ein Springreitprogramm für alle Niveaus. Erstmals dabei dieses Jahr ist Marco Kutscher, der bereits bei den Olympischen Sommerspielen 2004 in Athen eine Bronze-Medaille im Einzelwettbewerb und eine in der Mannschaft gewann.

Bei Voltigier-Aufführungen zeigen die Sportlerinnen und Sportler akrobatische Figuren auf dem Rücken des trabenden Pferdes. Zudem findet noch die Qualifikation für die Weltmeisterschaft der Working Equitation statt. Die Working Equitation ist eine moderne Reitsportdisziplin, die ihre Wurzeln in Arbeitstraditionen südeuropäischer Länder vor der Modernisierung der Landwirtschaft hat – etwa dem Hüten und Treiben von Rindern vom Pferderücken aus. Sie besteht aus den vier Teildisziplinen Dressur, Stiltrail, Speedtrail und Rinderarbeit, und dieses Jahr wird die Weltmeisterschaft in Jerez de la Frontera in Spanien ausgetragen.

Stuntreiter und Kinderturniere

Neben den Wettbewerben gibt es ein umfangreiches Schauprogramm mit allerlei Ausstellern – darunter auch viele aus Bayern. Das Haupt- und Landesgestüt Schwaiganger präsentiert eine Quadrille, bei der die Pferde eine Art synchronen Tanz zu Musik vorführen, und stellt auch den Beruf des Pferdewirts vor. Pferde werden bereits seit tausenden von Jahren von Menschen gehalten und beritten. Im Mittelalter traten bei sogenannten Tjosts zwei Ritter mit je einer Lanze zu Pferd gegeneinander an. Dieses Jahr wird erstmals „Das Ritterturnier – Kaiser“ auf der Pferde International München gezeigt. Stefan Kaiser gründete zusammen mit seinem Cousin Jeffrey Kaiser 2015 die Kaiser & Kaiser Events GbR. Gemeinsam mit der Stuntreiterin Kaja Florence Wild, die aus Filmen wie „Ostwind“ oder „Bibi & Tina“ bekannt ist, bringen sie ein mittelalterliches Ritterturnier nach München. Zweimal täglich performt das Ensemble eine Szene mit Lanzen, Schwertern und galoppierenden Pferden.

Seit 2023 gibt es bei der Pferd International auch einen Hobby-Horsing-Bereich. Bei der finnischen Trendsportart überwinden die Kinder Hindernisse und üben Dressurreiten mit einem Steckenpferd aus. Obwohl faktisch pferdlos, gelten dennoch ähnlich Regeln wie bei richtigen Reitturnieren. Dieses Jahr wird das Hobby-Horsing-Turnier erstmals von Viktoria-Horse-Reitsport veranstaltet, die eine Auswahl von Steckenpferden und Hindernissen bereitstellen. Bei dem Turnier können kleine Pferdefans ihr Können in der Hobby-Horsing-Arena unter Beweis stellen.

Pferd International München, Donnerstag, 14., bis Sonntag, 17. Mai, Olympia Reitanlage, Landshamer-Straße 11, München-Riem, weitere Infos unter: pferdinternational.de