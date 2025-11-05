Das Amtsgericht München hat einen ehemaligen Priester vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen. Das Gericht habe sich „kein klares Bild“ machen können, da das vermeintliche Opfer, eine junge Frau, mehrere unterschiedliche Aussagen getätigt hatte. „Es gab Widersprüche, diese ließen sich auch nicht aufklären“, erklärte Richter Daniel Hinz bei der Urteilsverkündung am Mittwoch. Das Gericht erklärte, dass sich die junge Frau in ihren Schilderungen bei der Polizei und bei der ermittlungsrichterlichen Vernehmung widersprochen habe, was den Verlauf der mutmaßlichen Tat angehe. „Es bestehen begründete Zweifel, was sich an jenem Tag im Pfarrhaus zugetragen hat.“