Von Philipp Crone

Friedrich Mücke stellt eine gute Frage: "Wie kommt eigentlich dieses Auto hier rein?" Es ist dunkeltürkis und scheint nicht durch die Türen des Saals im Bayerischen Hof zu passen. Die meisten Gesellschaftsreporter stellen sich an diesem Abend aber eine ganz andere Frage: Wie kommen so viele namhafte Schauspieler hier rein? Klar, es ist der Bayerische Hof, aber zum Filmball sind es noch zehn Tage. Die Besetzung am Mittwochabend liest sich jedoch wie ein deutsches Top-Filmevent.