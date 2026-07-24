Zum Hauptinhalt springen

Künftiger GeneralmusikdirektorWie sich Petr Popelka an der Staatsoper präsentiert

Lesezeit: 2 Min.

Schöne Ehrung: Im Anschluss an die Vorstellung von Dvořáks „Rusalka“ im Nationaltheater gab es für Petr Popelka (rechts) den Festspielpreis 2025, überreicht von Stefan Vilsmeier von der Gesellschaft zur Förderung der Münchner Opernfestspiele.
Schöne Ehrung: Im Anschluss an die Vorstellung von Dvořáks „Rusalka“ im Nationaltheater gab es für Petr Popelka (rechts) den Festspielpreis 2025, überreicht von Stefan Vilsmeier von der Gesellschaft zur Förderung der Münchner Opernfestspiele. Geoffroy Schied

Dem künftigen Generalmusikdirektor Petr Popelka schlägt nicht nur bei „Rusalka“ im Münchner Nationaltheater eine Welle an Sympathie entgegen. Einen Preis hat er auch noch bekommen.

Kritik von Paul Schäufele

SZ bei Google bevorzugen

Manchmal sieht er aus, als würde er am liebsten selbst mitspielen. Er beugt sich vor, sucht Kontakt zu den Musizierenden, greift mit beiden Armen in den Raum, den das Orchester einnimmt. Mitgespielt hat er auch lange Zeit, zum Beispiel von 2010 bis 2020 als stellvertretender Solokontrabassist der Sächsischen Staatskapelle in Dresden oder davor schon als Akademist beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Petr Popelka gehört damit zu einer Klasse von Dirigenten, die aus dem Orchester ans Pult gesprungen sind. Im Juli hat sich Popelka dem Münchner Publikum angenähert, durch Konzerte bei den Münchner Philharmonikern und Aufführungen an der Bayerischen Staatsoper. Dort wird er 2029 die Stelle des Generalmusikdirektors übernehmen. Ein Glücksfall, wie sich zeigt.

Zur SZ-Startseite

Neuer Generalmusikdirektor für die Bayerische Staatsoper
:„Ich kann Musik nur so machen, wie ich bin“

Es ist eine Überraschung: Petr Popelka ist erst seit sieben Jahren Dirigent – nun wird er 2029 Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper. Einer der Gründe: Die Chemie zwischen ihm und dem Orchester stimmt. Warum?

SZ PlusInterview von Egbert Tholl

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite