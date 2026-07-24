Manchmal sieht er aus, als würde er am liebsten selbst mitspielen. Er beugt sich vor, sucht Kontakt zu den Musizierenden, greift mit beiden Armen in den Raum, den das Orchester einnimmt. Mitgespielt hat er auch lange Zeit, zum Beispiel von 2010 bis 2020 als stellvertretender Solokontrabassist der Sächsischen Staatskapelle in Dresden oder davor schon als Akademist beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Petr Popelka gehört damit zu einer Klasse von Dirigenten, die aus dem Orchester ans Pult gesprungen sind. Im Juli hat sich Popelka dem Münchner Publikum angenähert, durch Konzerte bei den Münchner Philharmonikern und Aufführungen an der Bayerischen Staatsoper. Dort wird er 2029 die Stelle des Generalmusikdirektors übernehmen. Ein Glücksfall, wie sich zeigt.