Von Nicole Graner

Ein winziger Zwergziegenbock wird an einer blauen Hundeleine herumgeführt. Menschen, die man nicht erkennen kann, stehen um das Tier herum, tätscheln es. Es fühlt sich sichtlich unwohl. Es will nur weg und zieht an der Leine. „Wenn das normale Haustier zu langweilig wird“ steht als Überschrift über dem Post. Man muss genau hinschauen, um zu begreifen, was man da in diesem Tiktok-Video gerade sieht: ein Nutztier als Social-Media-Attraktion. Um Aufmerksamkeit im Netz zu erregen, viele Klicks zu bekommen und viel Reichweite.