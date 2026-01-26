Wie viele Hits aus Deutschland kennt man in der Welt? Auf jeden Fall „Major Tom (völlig losgelöst)“, die Science-Fiction-Rakete der Neuen Deutschen Welle. Die schlug als „Coming Home“ auch in den USA hoch in der Hitparade ein. Auf dem Album dazu, „Fehler im System“, thematisierte Peter Schilling schon 1982, im Jahr, als der Commodore 64 in die ersten Jugendzimmer einzog, was uns heute beschäftigt: Klimakrise und Künstliche Intelligenz. Der in Stuttgart geborene und seit vielen Jahren in einer Münchner Villa lebende Pierre Schilling selbst hob nie ab, vielmehr erlitt er zwischendrin eine Bruchlandung. Am Mittwoch, 28. Januar, wird er 70. Und es gibt allerlei Grund zum Feiern: Seine Multimedia-Musik-Shows und immersiven Konzerte im Berliner Zeiss-Planetarium sind ausverkauft, seine neue Single „Antistar“ bringt den Sound der Achtziger zurück, und dank der Fußball-WM wird „Major Tom“ wieder um die Welt schweben.