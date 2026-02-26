1962, 1964, 1967. Immer war es ein Freitag. Und in allen drei Fällen passierte es in der Nähe des Messeplatzes in Pirmasens, dass Kinder zwischen acht und zehn Jahren verschwanden. Spurlos. Bis heute weiß man nicht, was mit Walter Broschard, Klaus-Dieter Stark und Eveline Lübbert geschah.