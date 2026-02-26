1962, 1964, 1967. Immer war es ein Freitag. Und in allen drei Fällen passierte es in der Nähe des Messeplatzes in Pirmasens, dass Kinder zwischen acht und zehn Jahren verschwanden. Spurlos. Bis heute weiß man nicht, was mit Walter Broschard, Klaus-Dieter Stark und Eveline Lübbert geschah.
Peter Probsts neuer Krimi „Am helllichten Tag“Das Rätsel um die verschwundenen Kinder von Pirmasens
Für seinen neuen Krimi „Am helllichten Tag“ hat der Münchner Autor Peter Probst einen unheimlichen Fall der deutschen Nachkriegsgeschichte ausgegraben.
Von Christian Jooß-Bernau, München
