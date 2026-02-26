Zum Hauptinhalt springen

Peter Probsts neuer Krimi „Am helllichten Tag“Das Rätsel um die verschwundenen Kinder von Pirmasens

Lesezeit: 3 Min.

Nach dem Niedergang der Schuh-Industrie hat Pirmasens bis heute mit erheblichen strukturellen Problemen zu kämpfen.
Nach dem Niedergang der Schuh-Industrie hat Pirmasens bis heute mit erheblichen strukturellen Problemen zu kämpfen.

Für seinen neuen Krimi „Am helllichten Tag“ hat der Münchner Autor Peter Probst einen unheimlichen Fall der deutschen Nachkriegsgeschichte ausgegraben.

Von Christian Jooß-Bernau, München

1962, 1964, 1967. Immer war es ein Freitag. Und in allen drei Fällen passierte es in der Nähe des Messeplatzes in Pirmasens, dass Kinder zwischen acht und zehn Jahren verschwanden. Spurlos. Bis heute weiß man nicht, was mit Walter Broschard, Klaus-Dieter Stark und Eveline Lübbert geschah.

