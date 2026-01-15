Womöglich ist Meinrad Jungblut ein trauriger Mensch. Ganz sicher kann man sich nicht sein. Denn das Spiel mit Ironie und Wirklichkeit gehört zu seiner Kunstfigur Peter Licht. Wenn er als Kölner auf der Bühne der Black Box im Fat Cat behauptet: „Was die Kölner verbindet, ist das fahle Licht und die Angst vor dem Tod“ und daraufhin alle möglichen Bewältigungsstrategien bis zum kollektiven Angstwinken skizziert, das den Stadtbewohnern im Karneval gegen die Leere der Vergänglichkeit hilft, könnte es ein verschrobener Scherz sein – oder aber auch eine verbale Träne.