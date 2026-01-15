Womöglich ist Meinrad Jungblut ein trauriger Mensch. Ganz sicher kann man sich nicht sein. Denn das Spiel mit Ironie und Wirklichkeit gehört zu seiner Kunstfigur Peter Licht. Wenn er als Kölner auf der Bühne der Black Box im Fat Cat behauptet: „Was die Kölner verbindet, ist das fahle Licht und die Angst vor dem Tod“ und daraufhin alle möglichen Bewältigungsstrategien bis zum kollektiven Angstwinken skizziert, das den Stadtbewohnern im Karneval gegen die Leere der Vergänglichkeit hilft, könnte es ein verschrobener Scherz sein – oder aber auch eine verbale Träne.
Lesung und KonzertProphet des Desasters: Peter Licht in München
Lesezeit: 2 Min.
Multitalent Peter Licht macht den Wahrnehmungsmüll, mit dem der moderne Mensch zugeschüttet wird, zu Kunst. Der Abend mit Lesung und Musik in München zeigt: Nicht jeder seiner Gedanken ist brillant, aber die meisten sind unterhaltsam.
Kritik von Ralf Dombrowski
Maxi Pongratz im Porträt:Mit Eigensinn zur Volksmusik
Maxi Pongratz hat sich selten an Erwartungen angepasst, zweifelt, grübelt, stottert, singt darüber und war wohl auch deswegen schon mit der Band „Kofelgschroa“ erfolgreich. Nach seiner Karriere mit der Band ist er solo unterwegs – jetzt wieder mit neuem Album.
Lesen Sie mehr zum Thema