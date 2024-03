Peter Kraus' Geburtstagskonzert in München

Torte und Ständchen fürs Geburtstagskind: Peter Kraus wird in der Isarphilharmonie gefeiert. Auch von Günther Sigl, rechts im Bild.

Der deutsche Rock-'n'-Roll-Pionier Peter Kraus feiert in der Isarphilharmonie 85. Geburtstag. Gratulanten wie Günther Sigl und Conny Froboess wundern sich über seinen ewig jungen Hüftschwung. Der Jubilar kündigt schon die nächste Tournee an.

Von Dirk Wagner

Viele Tourneen habe er mit dieser ihn begleitenden Band bereits gespielt, darunter auch einige Abschiedskonzerte, scherzt Peter Kraus. Niemand in der ausverkauften Isarphilharmonie nimmt dem noch immer erstaunlich fitten Entertainer übel, dass er trotz der vorausgegangenen als endgültig gehandelten Abschiedstournee nun also ein weiteres Mal auf der Bühne steht. Im Herbst würde er auch wieder mit einem neuen Programm auf Tournee gehen. Das seien bislang aber nur zehn Konzerte, und streng genommen also auch keine richtige Tournee, erklärt Kraus verschmitzt.