Noch gut in Schwung: Peter Kraus wird im März 84.

Aber jetzt hat den 83-jährigen Peter Kraus doch noch einmal große Lust auf eine Konzertreise durch 25 Städte gepackt. Ein Gespräch übers Kanu-Fahren, Singen als Stinktier und die Veränderungen in der Musikbranche.

Interview von Michael Zirnstein

Seine erste Gage gab Peter Kraus für ein Konzertticket zu Sammy Davis junior in Monte Carlo aus; zufälligerweise trafen sich der Weltstar und der Aufsteiger aus München danach noch an der Hotelbar ... Kraus wurde zwar zum Teenager-Schwarm, zum deutschen Elvis aufgebaut, sein Handwerk hat er aber vor allem bei den großen Entertainern der Swing-Ära gelernt. Sinatra, Nat, Sammy - ihnen huldigt er auf dem Album "Idole" mit deutschen Texten, prominenten Gästen und feinen Arrangements von Jazz bis Bossa Nova und einer Swing-Version seines Hits "Schwarze Rose Rosemarie" von 1961. Peter Kraus spielt sie nun auf einer letzten großen Tour durch 25 Städte, am 18. März wird er 84.